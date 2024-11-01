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健康網》香菇保存有訣竅！ 農糧署：買完需做1件事
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕香菇是為料理增色添香的好幫手，但您知道買回來後該如何保存嗎？農業部農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，市售常見香菇有「新鮮」和「乾燥」2種類型，但不管哪種，共通點都是購買後需避免清洗或剪除菇腳，再依不同方式進行保存。
新鮮香菇保存撇步
農糧署表示，新鮮香菇「重視通風」，購買後建議放入乾燥塑膠袋中，打開袋口冷藏，保持香菇通風。
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乾燥香菇保存撇步
農糧署表示，乾燥香菇應「避免受潮」，因臺灣天氣較為潮濕悶熱，開封後建議放入夾鏈袋中冷藏，每次烹煮時只取需要用量，避免受潮。
香菇好處多，國健署表示，香菇屬於蔬菜類，擁有豐富的膳食纖維與維生素A，其他如波菜、茄子等也對身體有諸多益處。
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