健康網》不是燙青菜！ 菠菜、紅蘿蔔「這樣煮」增加吸收率

營養師提及，菠菜中的葉黃素，屬於脂溶性維生素，油炒能保留更多營養；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕3餐在外，習慣買份「燙青菜」均衡營養，但您知道哪種烹調方式能保留最多營養素嗎？營養師劉雅惠表示，紅蘿蔔中的維生素A、菠菜中的葉黃素，屬於脂溶性維生素，加油用炒的，營養更容易被人體吸收！

劉雅惠於臉書粉專「營養師Emma」發影片分享，煮菜方式會影響食物的營養價值，舉例來說，番茄就特別有趣，大家可能會覺得生吃番茄很有營養，但事實卻不是這樣！番茄中的茄紅素，經過油炒後，更容易被人體吸收，因此較建議油炒食用。

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劉雅惠進一步指出，同樣的道理也適用在紅蘿蔔中的維生素A、菠菜中的葉黃素，都是脂溶性維生素，記得要加油炒，以保留更完整的營養。

營養師表示，番茄中的茄紅素，經過油炒後，營養價值更容易被人體吸收；示意圖。（圖取自photoAC）

網路上也常出現「青菜生吃的營養素最高」說法；對此，國健署指出，青菜在烹煮過程中確實會造成水溶性營養素的流失，像是維生素C不耐熱、維生素B群容易因溶於水而流失。但並非所有營養素都是如此，像是膳食纖維與脂溶性營養素，較不會因為烹煮而受影響，且脂溶性營養素，與油一起攝取還能增加吸收率。

國健署進一步解釋，雖然青菜生吃可保有較多的水溶性維生素，但蔬菜烹煮後，還是具有相當的營養價值，建議有些可以吃生菜，有些烹煮或與油拌炒，多元均衡方式攝取，獲得蔬菜中多元的營養。

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