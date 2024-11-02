健康網》肉桂難降血糖、血脂？ 但裡面的「它」能抗發炎

營養師說，不是吃了加肉桂的食物，就能改善血糖、血脂，像是肉桂捲、肉桂餅乾、肉桂風味的飲品等，這些食物高糖、高油，攝取過量反而會造成身體負擔；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽說吃肉桂會降血糖和膽固醇，那可以把肉桂粉加在食物裡嗎？營養師陳怡婷表示，效果不顯著，肉桂對降血糖、血脂的相關研究證據不足夠，不是吃了加肉桂的食物，就能改善血糖、血脂。像是肉桂捲、肉桂餅乾、肉桂風味的飲品等，這些食物高糖、高油，攝取過量反而會造成身體負擔！但肉桂含有植化素肉桂醚，有助於抗發炎、抗氧化。

肉桂小百科

陳怡婷在臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」與網站發文指出，肉桂（Cinnamomum cassia） 是取自於肉桂樹的樹皮乾燥而成，含有許多營養素，最主要是含有植化素肉桂醚（Cinnamaldehyde），有助於抗發炎、抗氧化，也是肉桂有特殊風味的原因；也含有其他營養素，如礦物質鈣、鐵、錳，以及黃烷醇（類黃銅的一種）等。

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肉桂對血糖、血脂的影響

肉桂真的能延緩胃部排空，增加勝島素的敏感性，對血糖、血脂有益處嗎？陳怡婷提到一項，針對「第二型糖尿病，食用肉桂粉對血糖、血脂影響」的研究，第二型糖尿病每天食用1-2公克的肉桂粉，持續三個月後發現肉桂對血糖（糖化血色素、空腹血糖）、血脂（總膽固醇、三酸甘油酯、低密度膽固醇、高密度膽固醇）的控制效果不顯著。

陳怡婷表示，肉桂是取自於肉桂樹的樹皮乾燥而成，含有許多營養素，最主要是含有植化素肉桂醚，有助於抗發炎、抗氧化，也是肉桂有特殊風味的原因；示意圖。（圖取自freepik）

陳怡婷表示，一篇文獻回顧「第二型糖尿病，食用肉桂粉能改善血糖嗎？」，第二型糖尿病患者，每天補充肉桂120毫克到6公克，對血糖的影響研究結果不一致，所以目前沒有足夠證據證實，肉柱對控制血糖有幫助。另一篇文獻回顧「肉桂對血脂的影響」，結果顯示，有降低三酸甘油酯，和總膽固醇的濃度；但對低密度及高密度膽固醇，沒有任何顯著效果！

肉桂無法取代藥物治療

陳怡婷說，肉桂可以適量食用，但不能取代藥物治療，應依病情與醫療團隊配合。搭配健康飲食型態、規律運動、良好的生活作息、固定回診、定期檢查，遵照醫囑按時服藥，以降低併發症，維持身體健康。

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