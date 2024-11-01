健康網》鼻水流不完、喉嚨超痛？日醫談「秋季過敏」

近期不少人飽受秋季過敏所苦。示意圖，人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬時期，你的鼻子是否又成了水龍頭，鼻水流不完，「餛飩」（衛生紙）包不完呢？日本醫師說明這是典型的秋季過敏（秋のアレルギー），症狀包含喉嚨痛、流鼻水等。

日媒《岡山放送》報導，岡山市的宮原耳鼻喉科診所（みやはら耳鼻咽喉科）醫師宮原孝和表示，近期經常遇到鼻子與喉嚨有症狀之患者，描述大多是「喉嚨痛，頻頻流鼻水。」且推測今（2024）年的病患可能比以前多。宮原提醒，早晚溫差大時，不少人會有秋季過敏，有兩種人會較為嚴重，請多加注意。

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第一種是過去曾遇過花粉過敏的人，現在可能會更為嚴重。宮原孝和說明，因為有少數在秋季較常見的植物，其花粉容易進入氣管，引發喉嚨痛。

另一種，則是對溫差較敏感的人。宮原孝和說明，今年日本頻遇熱浪，然現在急遽變冷，若溫差在7度以上，自律神經系統便會受影響。有些人便是苦於鼻炎，卻沒有花粉過敏反應。宮原表示，溫差與環境變化較容易引起鼻炎。

最後宮原孝和表示，解決方式因人而異，若知道自己會對花粉過敏，只要遠離會讓自己過敏的環境即可。同時應積極禦寒。用圍巾與襪子保護頸部手腕腳踝等部位，促進血液流動與保暖。若流鼻水、喉嚨痛的持續時間太長，應就醫尋求協助。

近期不少人飽受秋季過敏所苦。示意圖，人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

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