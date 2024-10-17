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健康網》躺下沒事起身卻頭痛！ 當心「腦脊髓液減少症」

2024/10/17 15:34

醫師指出，如果突然頭痛，但只有直立時感到不適、躺下便能緩解，要警覺可能發生腦脊髓液滲漏；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，如果突然頭痛，但只有直立時感到不適、躺下便能緩解，要警覺可能發生腦脊髓液滲漏；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不是只有腦壓高會頭痛！醫師謝炳賢指出，腦脊髓液減少症就是一種由低腦壓引發的頭痛。最常見的症狀是站立或坐著時劇烈頭痛，並且伴隨頸部僵硬、噁心、視覺模糊等其他症狀。但躺下後，這些不適感會迅速減輕或消失。建議患者多躺著休息、避免劇烈活動、提重物及用力閉氣，注意補充水分，均有助於減輕症狀並促進康復。

陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，腦脊髓液滲漏或減少通常是由外傷、脊椎穿刺手術後或自發性裂口所引起，導致脊髓硬膜產生小裂隙，使腦脊髓液滲漏，造成腦壓下降、硬膜上痛覺神經產生頭痛。

醫師建議腦脊髓液滲漏患者多躺著休息、避免劇烈活動、提重物及用力閉氣，同時注意補充水分；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師建議腦脊髓液滲漏患者多躺著休息、避免劇烈活動、提重物及用力閉氣，同時注意補充水分；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

謝炳賢說明，少部分輕微的腦脊髓液滲漏情況可能會自行癒合，但大多數情況需要專業醫師的評估與治療，如使用硬膜外自體血貼片，來封閉滲漏的部位，若是治療無效，則可討論利用外科手術進行硬膜修補。

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