自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健檢好好看》愛吃甜食「三酸甘油脂」上升 醫解析可能狀況

2026/04/16 09:32

大家經常在健檢報告或廣告聽到「三酸甘油脂」。（健康網製作；圖取自freepik）

大家經常在健檢報告或廣告聽到「三酸甘油脂」。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家經常在健檢報告或廣告聽到「三酸甘油脂」；同時，不少人熱愛吃些能夠帶給自己笑容的甜食與精緻澱粉，體內的三酸甘油脂與止不住笑意的嘴角一起上揚；當三酸甘油脂上升，要降低並非易事。健康診所腸胃科醫師林峰年表示，腸胃科醫師多會提醒病患，「三酸甘油脂」是隱形的風險加成者。林峰年表示，血管與胰臟受損，通常是這些因素造成：酒精、膽固醇或三酸甘油脂過高。

醫師評估健檢報告時，多會看總膽固醇，也就是壞膽固醇（LDL）、好膽固醇與三酸甘油脂的總和。其中壞膽固醇在高於70可能破壞血管；反過來，即使壞膽固醇不高，若三酸甘油脂偏高，同樣可能使壞膽固醇的分子變得更小更密，而造成動脈硬化，血管出現斑塊，釀成粥狀動脈硬化。「換言之，三酸甘油脂恐增加膽固醇的危害。」

另外林峰年解釋，高三酸甘油脂（高於500）恐引發胰臟發炎；同時，TG/HDL-C 比值（三酸甘油脂除以高密度脂蛋白），是「胰島素阻抗」之指標，若偏高則有較高的心血管疾病風險。「我常遇到患者說自己腹痛，超音波一照就發現是胰臟炎。」

最後，想降低三酸甘油脂，就要知道它是如何形成。林峰年總結，三酸甘油脂偏高，通常是精緻澱粉、糖與酒精攝取過多；因此減少攝取精緻澱粉、糖與酒精，對於降低三酸甘油脂與減少壞膽固醇，頗有幫助。

健康診所腸胃科醫師林峰年。（健康診所提供）

健康診所腸胃科醫師林峰年。（健康診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中