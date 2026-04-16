健檢好好看》愛吃甜食「三酸甘油脂」上升 醫解析可能狀況

大家經常在健檢報告或廣告聽到「三酸甘油脂」。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家經常在健檢報告或廣告聽到「三酸甘油脂」；同時，不少人熱愛吃些能夠帶給自己笑容的甜食與精緻澱粉，體內的三酸甘油脂與止不住笑意的嘴角一起上揚；當三酸甘油脂上升，要降低並非易事。健康診所腸胃科醫師林峰年表示，腸胃科醫師多會提醒病患，「三酸甘油脂」是隱形的風險加成者。林峰年表示，血管與胰臟受損，通常是這些因素造成：酒精、膽固醇或三酸甘油脂過高。

醫師評估健檢報告時，多會看總膽固醇，也就是壞膽固醇（LDL）、好膽固醇與三酸甘油脂的總和。其中壞膽固醇在高於70可能破壞血管；反過來，即使壞膽固醇不高，若三酸甘油脂偏高，同樣可能使壞膽固醇的分子變得更小更密，而造成動脈硬化，血管出現斑塊，釀成粥狀動脈硬化。「換言之，三酸甘油脂恐增加膽固醇的危害。」

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另外林峰年解釋，高三酸甘油脂（高於500）恐引發胰臟發炎；同時，TG/HDL-C 比值（三酸甘油脂除以高密度脂蛋白），是「胰島素阻抗」之指標，若偏高則有較高的心血管疾病風險。「我常遇到患者說自己腹痛，超音波一照就發現是胰臟炎。」

最後，想降低三酸甘油脂，就要知道它是如何形成。林峰年總結，三酸甘油脂偏高，通常是精緻澱粉、糖與酒精攝取過多；因此減少攝取精緻澱粉、糖與酒精，對於降低三酸甘油脂與減少壞膽固醇，頗有幫助。

健康診所腸胃科醫師林峰年。（健康診所提供）

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