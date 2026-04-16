家族有大腸癌史仍不理 60歲男第一次檢查驚見6顆腫瘤

苑裡李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師吳彥穎表示，患者有家族大腸癌病史，檢查發現6顆腫瘤。（圖由苑裡李綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名60歲男子，家中有大腸癌家族病史，媽媽、哥哥都罹患大腸癌，他卻不理會，不僅有酗酒習慣，也從不做大腸癌篩檢。日前，他到醫院就診，做了生平第一次大腸癌糞便潛血篩檢，結果呈陽性，進一步安排大腸檢鏡查，醫師在他的大腸內發現6顆腫瘤，其中1顆最大的達3公分，幸好皆屬良性，目前接受醫院治療。

駐診在苑裡李綜合醫院的台中榮總肝膽腸胃科主治醫師吳彥穎表示，患者在檢查出大腸有腫瘤前，自述身體沒有出現不舒服，沒有腹痛，排便很順暢也沒有便秘，生活都很正常，卻忽略家中有大腸癌病史，60歲前從來沒有做過相關大腸癌檢查，到醫院就診醫護人員勸說下才做篩檢，因糞便潛血才做大腸鏡。

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吳彥穎說，幫患者進行大腸鏡檢查，一下子就發現腸內有腫瘤，在距離肛門口30多公分、靠近乙狀結腸的地方，有一顆直徑約3公分的腫瘤，全部有6顆腫瘤，數量多到讓他嚇一跳，事後把腫瘤陸續切除，前後至少花3次才把腫瘤完全清除，幸好，切下來的腫瘤進行化驗，目前皆是屬於良性。

吳彥穎表示，患者因平時嗜酒，除了肝功能指數異常外，其他指數還在正常範圍內。不過，由於患者有大腸癌家族史，罹患大腸癌的機率比一般人至少高出2至5倍，再加上患者本身沒有意識到自己屬於高危險群，因此，一發現大便潛血，便馬上進一步安排大腸鏡檢查。

醫師吳彥穎在男子大腸內發現6顆腫瘤，其中1顆最大的達3公分。（圖由苑裡李綜合醫院提供）

「大腸瘜肉初期無症狀，但百分之80至90的大腸癌由它演變而來。」吳彥穎指出，大腸瘜肉是大腸癌病變主要徵兆之一，如果出現血便、黏液便、排便習慣改變，常有腹瀉、便祕或是有腹痛情形，可能便是癌變警訊，一定要多加留意。

要減少罹患大腸癌的機率，吳彥穎建議，平時除了要多攝取高纖蔬果外，也要減少吃紅肉及加工食品，尤其國人喜歡吃燒烤食物，都應該盡量少量飲食。另外，國健署也提供45歲到74歲的民眾，每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查。

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