健康網》天氣變化常咳嗽？ 改善呼吸道「2耳穴」增免疫

近日天氣變化大，害過敏、感冒、氣喘、咳嗽樣樣來；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變化大、陰雨綿綿，過敏、感冒、氣喘、咳嗽樣樣來？雲品中醫診所醫師彭意雯建議，透過中醫從根本調理身體問題，搭配按壓肝區、肺區穴位，可改善呼吸道健康，提升免疫力。

彭意雯在臉書專頁「雲品中醫診所」發文分享，肝區可「疏肝理氣」，幫助疏通肝氣、調節情緒、緩解壓力，並有助於改善由肝氣不順引起的各種症狀；肺區穴位可提升免疫力，有助於提升呼吸系統的功能，增強免疫力，對於改善咳嗽、氣喘、過敏性鼻炎等呼吸道相關問題，有良好效果。

請繼續往下閱讀...

彭意雯建議，每天可輕輕按壓、揉搓這2個耳穴，每次約1-2分鐘，持續按摩，有助於保護呼吸系統健康，並提高身體免疫力，可配合深呼吸，以達到更好的放鬆和效果。同時也提醒，有持續症狀者，還是要至醫療院所看診，不要耽誤治療時機。

中醫師表示，按壓耳穴，有助於改善呼吸道健康，提升免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法