自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》天氣變化常咳嗽？ 改善呼吸道「2耳穴」增免疫

2024/10/28 11:01

近日天氣變化大，害過敏、感冒、氣喘、咳嗽樣樣來；圖為情境照。（圖取自freepik）

近日天氣變化大，害過敏、感冒、氣喘、咳嗽樣樣來；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變化大、陰雨綿綿，過敏、感冒、氣喘、咳嗽樣樣來？雲品中醫診所醫師彭意雯建議，透過中醫從根本調理身體問題，搭配按壓肝區、肺區穴位，可改善呼吸道健康，提升免疫力。

彭意雯在臉書專頁「雲品中醫診所」發文分享，肝區可「疏肝理氣」，幫助疏通肝氣、調節情緒、緩解壓力，並有助於改善由肝氣不順引起的各種症狀；肺區穴位可提升免疫力，有助於提升呼吸系統的功能，增強免疫力，對於改善咳嗽、氣喘、過敏性鼻炎等呼吸道相關問題，有良好效果。

彭意雯建議，每天可輕輕按壓、揉搓這2個耳穴，每次約1-2分鐘，持續按摩，有助於保護呼吸系統健康，並提高身體免疫力，可配合深呼吸，以達到更好的放鬆和效果。同時也提醒，有持續症狀者，還是要至醫療院所看診，不要耽誤治療時機。

中醫師表示，按壓耳穴，有助於改善呼吸道健康，提升免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師表示，按壓耳穴，有助於改善呼吸道健康，提升免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中