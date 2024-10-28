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OL千度近視合併散光 雷射手術視力達到1.0
〔記者黃旭磊／台中報導〕台北市20多歲陳姓女行政助理，近視度數950度合併350度散光，多年來在辦公室戴眼鏡因冷氣溫差起霧，影響工作效率，10月南下大里仁愛醫院接受極飛秒近視雷射手術，手術需自費， 術後兩眼裸視視力達到1.0，陳小姐開心說，晚上開車不再有光暈現象。
仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）本月完成4件極飛秒近視雷射手術，其中有兩例為高度近視合併散光患者，台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽駐診，使用全新一代極飛秒近視雷射儀器為患者開刀，採低能量、小光斑連續雷射技術減少損傷角膜神經，術後兩週內就讓患者恢復裸視視力。
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長庚醫院眼科教授孫啟欽說，陳姓患者近視及閃光達深度標準，由於有乾眼痼疾無法正常戴隱形眼鏡，初次諮詢時向陳小姐說明極飛秒近視雷射能降低術後乾眼症風險，不過需自費費用稍高，經同意後順利完成手術。
醫療團隊於局部麻醉後，同步進行角膜生物量、高階像差檢查及眼科顯微檢查，患者術後兩週內視力恢復迅速，手術傷口僅3.5至4毫米，由於高速雷射速度為傳統5倍，採低能量光斑減少術後水霧感不適。
陳小姐表示，驚訝術後視力非常清晰，尤其是晚上開車幾乎不再有光暈現象，大大提升生活品質及工作表現，不會擔憂眼鏡問題。
孫啟欽強調，近視雷射手術技術近年高度成熟，但並非每名患者都適合，建議接受詳細眼科檢查與評估，並理性看待市場上各種手術技術。
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