健康網》視力差異大恐「弱視」！ 醫曝常見4原因

醫師表示，斜視是因為眼睛位置不正，造成單眼或雙眼的聚焦，不在視網膜中央；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕弱視如果沒有早期發現並治療，可能會影響孩子一生的視力。眼科醫師蘇柏方說，造成弱視常見的原因有：「屈光不正性弱視」，有過多的屈光度數，但沒有配戴合適的眼鏡；「斜視性弱視」是因為眼睛位置不正，而沒辦法聚焦在視網膜中央；「視覺剝奪性弱視」是因某種障礙，阻擋了眼睛接收到的光線及影像；以及「雙眼視力不均的弱視」，是因兩眼視力差異過大，而傾向使用較好的那隻。

彰化羅眼科體系溪湖睛采眼科院長蘇柏方在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文表示，視力的發育會從出生到8-10歲，在這段時間視力發育落後，便可能是弱視問題，即使戴上眼鏡仍無法達到正常的標準。視力發育不能等，一定要提早發現立即治療，小朋友在3-4歲需到眼科做第一次檢查，確認是否有視力發育上的問題。

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屈光不正性弱視

蘇柏方指出，其是由於孩子的屈光度數問題引起的，包括高度的近視、遠視或散光。出生後，若有過多的屈光度數，但沒有配戴合適的眼鏡來矯正，視網膜接收到的影像不清楚，導致大腦視覺中心的發育受阻礙，便會造成視力發育延緩。

蘇柏方提到，小朋友在3-4歲需到眼科做第一次檢查，確認是否有視力發育上的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

斜視性弱視

蘇柏方提到，斜視是因為眼睛位置不正，造成單眼或雙眼的聚焦，不在視網膜中央。沒有聚焦到的那眼或兩眼，因無法傳達影像資訊到大腦的視覺中心，造成該眼睛或雙眼的視力發展，就會形成弱視。這需要透過專業的眼科診斷和治療，如佩戴矯正眼鏡，或進行手術，來調整斜視，從而促進雙眼的視力平衡發展。

視覺剝奪性弱視

蘇柏方說，這類弱視是因某種障礙阻擋，眼睛接收到的光線及影像，影響視覺發育。包括先天性白內障、上眼瞼下垂等。這需要及早治療，透過手術移除阻礙原因，讓眼睛重新接收到光線，恢復視力發育。

雙眼視力不均的弱視

蘇柏方表示，如果孩子的兩隻眼睛視力差異過大，大腦會只依賴視力較好的那隻眼睛，而忽略視力較差的眼睛，造成差的眼睛視力無法發育或落後。這種情況可能是因爲，上述三種形況發生在其中一眼，或是兩眼情況嚴重度差異大。

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