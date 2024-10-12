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健康 > 護眼顧齒

健康網》讀書讀到乾眼症？ 醫：記得眨眼+休息

2024/10/12 19:18

醫師指出，乾眼症可透過定時休息、保持眨眼頻率、調整閱讀環境、使用人工淚液來改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，乾眼症可透過定時休息、保持眨眼頻率、調整閱讀環境、使用人工淚液來改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕都說乾眼症是文明病，是手機、電視、電腦才會得，怎麼看似無害的「讀書」也出現乾眼症？彰化羅眼科體系溪湖睛采眼科院長蘇柏方說明，可能是眨眼次數減少、用眼過度、環境導致，透過定時休息、保持眨眼頻率、調整閱讀環境、使用人工淚液改善。

蘇柏方在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」表示，當專注讀書或其他近距離視覺活動時，眨眼次數然會大幅減少。眨眼是保持眼睛濕潤的關鍵，每次眨眼時，眼淚會均勻地覆蓋在角膜表面，為眼睛提供潤滑。據研究，專注讀書或使用電子產品時，眨眼次數可能會減少至正常的1/3，甚至更低。這導致眼淚蒸發速度增加，進而引發乾眼症。

蘇柏方說，長時間讀書會導致眼睛疲勞，特別是在光線不足，或閱讀材料字體過小的情況下，眼睛需要更加努力地聚焦。這種長時間的過度用眼，會對眼睛造成壓力，並引起眼部不適和乾眼的症狀。此外，閱讀環境的光線、濕度，和空氣流動，也可能影響眼睛的健康。如果在乾燥，或有風的環境中讀書，如冷氣房，或在戶外風大時，眼淚蒸發速度會加快，加劇乾眼症狀。

讀書時保護眼睛方法

●定期休息：遵循「20-20-20」法則，即每讀20分鐘，遠眺20英尺（約6公尺）遠的物體，至少20秒，讓眼睛得到放鬆。這樣可以幫助恢復眼部的潤滑，減少乾眼症的風險。

●保持眨眼頻率：在閱讀時，提醒自己定期眨眼。可以試著每隔幾分鐘，有意識地進行幾次完全的眨眼，這有助於保持眼睛濕潤。

●調整閱讀環境：確保閱讀環境的光線，充足且均勻，避免過亮或過暗的光源。此外，在乾燥的環境中讀書時，可以使用加濕器增加空氣中的濕度，或者適時休息以減少乾眼症狀。

●使用人工淚液：如果經常因為讀書，或長時間用眼，而感到眼睛乾澀，可以使用不含防腐劑的人工淚液，來補充眼部潤滑。這樣可以幫助減少眼睛的不適感，並預防乾眼症。

●保持健康的閱讀距離和姿勢：保持書本與眼睛之間的適當距離，通常約30-40公分，並避免在不舒適的姿勢下，長時間閱讀。此外，避免在光線不足或躺著看書，這樣會增加眼睛的負擔。

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