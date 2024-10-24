擺脫眼鏡更快！先進雷射屈光手術儀器 近視雷射僅4分鐘

眼科診所引進彰雲嘉地區第一台先進雷射屈光手術儀器，可縮短眼科手術時間。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣近視比例高，而且年齡層愈來愈往下探，有眼科醫師門診統計，大學近視比例幾乎達90%。不少民眾為了美觀希望透過近視雷射手術，擺脫戴眼鏡的不便，嘉市信賴眼科診所今與諾貝爾醫療機構簽訂合作協議，引進彰雲嘉第一台有AI功能的先進雷射屈光手術儀器，2眼手術時間可縮短為4分鐘，須自費至少15萬元。

諾貝爾眼科機構總院長張朝凱、信賴眼科診所院長賴麗如於今（24）日完成簽約儀式。張朝凱表示，信賴診所院長賴麗如曾任長庚醫院眼科主任，在雲嘉地區動過上萬例白內障手術、近雷射手術，透過雙方合作，未來希望為有白內障、近視、老花困擾的民眾服務。

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張朝凱說，目前台灣近視人口國小約30%、高中60%、大學90%，可做近視雷射約1000萬人，但目前每年接受近視雷射手術約4萬至5萬人次，因為民眾對雷射手術仍存有不安全感。

賴麗如表示，此次自德國蔡司公司引進的先進雷射屈光手術儀器，增加新功能的機型今（2024）年2月獲衛生福利部核准，手術時可利用AI功能智能調控，用更精密的方法協助醫師完成手術，以往雷射手術每眼約花3、40秒，新儀器縮短手術時間為每眼約10秒，兩眼總手術時間共4分鐘，且手術後就能回家，滿18歲至65歲沒有白內障民眾，經醫師評估都可使用該儀器手術。

諾貝爾眼科機構總院長張朝凱（左二）今與信賴眼科院長賴麗如（右二）簽訂合作協議。（記者王善嬿攝）

眼科診所今發表新引進的雷射屈光手術儀器，多名市議員及立委服務處代表到場祝福。（記者王善嬿攝）

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