自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》戴角膜塑型近視仍加深？ 醫：遺傳及習慣是關鍵

2024/10/11 20:01

蘇柏方表示，如果沒有按照醫師指示時間範圍配戴，如夜間配戴不足或清晨取下過早，都可能導致角膜形狀未完全調整，影響視力；圖為情境照。（圖取自freepik）

蘇柏方表示，如果沒有按照醫師指示時間範圍配戴，如夜間配戴不足或清晨取下過早，都可能導致角膜形狀未完全調整，影響視力；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕角膜塑型片是一種非手術的近視控制方式，透過夜間配戴隱形眼鏡改變角膜形狀，使白天的視力清晰。然而，許多使用者反映，即使長期配戴，近視度數仍然逐漸加深，這引發了對角膜塑型片效果的疑問。彰化羅眼科體系溪湖睛采眼科院長蘇柏方在臉書粉專「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文指出，生長與遺傳因素、配戴方式；患者的習慣、適應性，都有影響。

生長與遺傳影響控制效果

蘇柏方表示，近視的進展與個人的生長速度和遺傳有密切關係。特別是青少年在成長期，眼球隨著身體發育變長，導致近視度數增加。角膜塑型片雖能短期內控制視力，但無法改變眼球的自然生長過程，若近視是由遺傳或生長引起，度數可能仍會加深。研究顯示，雖然角膜塑型片能有效延緩近視進展，但無法完全阻止度數增加。

配戴方式與日常護理影響

蘇柏方強調，正確的配戴方式與日常護理至關重要。如果沒有按照醫師指示時間範圍配戴，如夜間配戴不足或清晨取下過早，都可能導致角膜形狀未完全調整，影響視力。此外，鏡片的清潔與維護若不當，也會影響其穩定性，甚至引發角膜炎等問題，從而降低控制近視的效果。

視力習慣同樣影響度數

蘇柏方指出，配戴角膜塑型片的人若仍長時間使用電子產品、近距離閱讀或處於不良照明環境下，近視度數仍可能加深。因此，保持適當的戶外活動、注意眼睛休息和維持良好姿勢，同樣是控制近視的重要因素。

角膜塑型片非適合所有人

她也提醒，角膜塑型片的效果因人而異，有些患者對其適應性較差，無法有效控制近視。對於這類患者，醫師可能會建議使用其他近視控制方法，如藥物或其他光學矯正方式，以制定最合適的治療方案。

角膜塑型片可以作為一種近視控制的工具，但其效果會受到多種因素影響，包括個人的遺傳、配戴方式和日常習慣等。使用者應謹慎遵循專業指導，並結合其他護眼措施，以達到更好的近視控制效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中