健康網》戴角膜塑型近視仍加深？ 醫：遺傳及習慣是關鍵

蘇柏方表示，如果沒有按照醫師指示時間範圍配戴，如夜間配戴不足或清晨取下過早，都可能導致角膜形狀未完全調整，影響視力；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕角膜塑型片是一種非手術的近視控制方式，透過夜間配戴隱形眼鏡改變角膜形狀，使白天的視力清晰。然而，許多使用者反映，即使長期配戴，近視度數仍然逐漸加深，這引發了對角膜塑型片效果的疑問。彰化羅眼科體系溪湖睛采眼科院長蘇柏方在臉書粉專「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文指出，生長與遺傳因素、配戴方式；患者的習慣、適應性，都有影響。

生長與遺傳影響控制效果

蘇柏方表示，近視的進展與個人的生長速度和遺傳有密切關係。特別是青少年在成長期，眼球隨著身體發育變長，導致近視度數增加。角膜塑型片雖能短期內控制視力，但無法改變眼球的自然生長過程，若近視是由遺傳或生長引起，度數可能仍會加深。研究顯示，雖然角膜塑型片能有效延緩近視進展，但無法完全阻止度數增加。

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配戴方式與日常護理影響

蘇柏方強調，正確的配戴方式與日常護理至關重要。如果沒有按照醫師指示時間範圍配戴，如夜間配戴不足或清晨取下過早，都可能導致角膜形狀未完全調整，影響視力。此外，鏡片的清潔與維護若不當，也會影響其穩定性，甚至引發角膜炎等問題，從而降低控制近視的效果。

視力習慣同樣影響度數

蘇柏方指出，配戴角膜塑型片的人若仍長時間使用電子產品、近距離閱讀或處於不良照明環境下，近視度數仍可能加深。因此，保持適當的戶外活動、注意眼睛休息和維持良好姿勢，同樣是控制近視的重要因素。

角膜塑型片非適合所有人

她也提醒，角膜塑型片的效果因人而異，有些患者對其適應性較差，無法有效控制近視。對於這類患者，醫師可能會建議使用其他近視控制方法，如藥物或其他光學矯正方式，以制定最合適的治療方案。

角膜塑型片可以作為一種近視控制的工具，但其效果會受到多種因素影響，包括個人的遺傳、配戴方式和日常習慣等。使用者應謹慎遵循專業指導，並結合其他護眼措施，以達到更好的近視控制效果。

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