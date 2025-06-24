達文西微創手術更進化 單孔微創更有利肺癌患者儘速康復

新竹臺大分院醫師蘇柏耕在主控台操作「達文西輔助單孔胸腔鏡手術」系統。（圖由新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院今天宣布，經不斷努力，他們的胸腔外科團隊已有超過20例病患，經由「達文西機器手臂輔助單孔胸腔鏡手術」（Uniportal Robotic-Assisted Thoracic Surgery, URATS），卻以單一、約3.5到4公分的小切口，就能精準完成肺部腫瘤切除，一改過去常見達文西機器手臂進行肺癌手術常需要多處切口才行的微創作法，這讓病人在短期內可以更順利康復。

新竹臺大分院表示，最近一位8旬婦人健檢發現右上肺葉有4公分腫瘤，經確診是肺腺癌。他們評估後安排做達文西機器手臂輔助單孔胸腔鏡手術，術後第5天就移除引流管讓她順利出院，後續追蹤的復原情況也很良好。另名7旬長者則是在術後第2天就拔除引流管，第3天就能返家，病理報告確認他是第1期肺腺癌患者，目前門診追蹤病況也穩定，並未見殘留或有轉移。

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新竹臺大分院醫師蘇柏耕操作達文西輔助單孔胸腔鏡系統，僅透過傷口保護套撐開一個小切口，就可精準完成肺部腫瘤切除，實現創傷更小、恢復更快的微創目標。（圖由新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院胸腔外科醫師蘇柏耕說，URATS是結合「單孔進入」與「機械手臂操作」2大優勢，所以手術時視野清晰、器械靈活，能在胸腔內精密完成肺葉切除、肺節切除等手術，這讓病人的傷口更少、更小、疼痛感也減低，恢復天數相對下降減少，這是給肺癌病人的另一種治療選擇。

院方表示，URATS對醫師操作技術要求極高，他們的團隊透過模擬實作並建立術式標準流程，已具備穩定執行能量。醫院也積極投入智慧微創手術發展，讓更多病人能接受與國際接軌的治療選擇外，目前部分達文西相關手術也已納入健保給付範圍，能有效減輕病人經濟負擔。

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