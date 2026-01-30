健康網》運動男體力突下滑、腹脹又瘀青 竟是罕見血液病

60歲運動男腹脹又瘀青，沒想到是罹患骨髓纖維化。中榮血液腫瘤科醫師陳聰智指出，不考慮骨髓移植，改以「口服標靶藥物」，降低副作用風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕65歲運動男近來陸續出現體力明顯下滑，運動後恢復變慢的情形，同時常感到腹脹不適，明明吃的不多，卻很快有飽脹感，直到身上開始出現不明原因的瘀青，就醫後發現是罹患「骨髓纖維化」。

台中榮總血液腫瘤科醫師陳聰智指出，骨髓纖維化是一種難以早期診斷的血液疾病，由於症狀容易與一般慢性病或老化混淆，加上好發於中高齡族群，患者常輾轉於腸胃科、家醫科門診，直到抽血發現血球數值異常，影像檢查察覺脾臟腫大，轉介至血液腫瘤科後，經由骨髓切片檢查才得以確診。

請繼續往下閱讀...

陳聰智說，除了腹脹的指標性表現外，骨髓纖維化引發的慢性發炎反應，也容易導致全身性症狀，包括長期疲勞、注意力下降、夜間盜汗、皮膚搔癢、發燒和非刻意的體重減輕等，對日常生活影響甚鉅。值得注意的是，若放任疾病持續惡化，不僅生活品質大受影響，還會導致骨髓造血功能下降，少數情況下，可能會進一步演變為急性白血病，大幅提升死亡風險。

雖然異體骨髓移植是最有機會根治的方式，陳聰智指出，但考量年齡、身體狀況與治療風險，並非所有患者皆適合，因此，對於不適用骨髓移植的患者來說，「口服標靶藥物」是目前主要的治療選項之一。

他解釋，現行標靶治療已累積相當豐富的臨床使用經驗，醫師對治療時機、劑量調整與療程管理皆相當熟悉，能依患者狀況進行長期規劃，不僅有助於改善脾臟腫大造成的腹部不適，也能減輕疲勞、夜間盜汗等全身性症狀，協助患者維持較穩定的生活狀態。對於部分規劃接受骨髓移植的患者而言，口服標靶藥物也常作為穩定病情的重要銜接方式，讓後續治療更為順利。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法