自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》運動男體力突下滑、腹脹又瘀青 竟是罕見血液病

2026/01/30 16:26

健康網》運動男體力突下滑、腹脹又瘀青 竟是罕見血液病

60歲運動男腹脹又瘀青，沒想到是罹患骨髓纖維化。中榮血液腫瘤科醫師陳聰智指出，不考慮骨髓移植，改以「口服標靶藥物」，降低副作用風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕65歲運動男近來陸續出現體力明顯下滑，運動後恢復變慢的情形，同時常感到腹脹不適，明明吃的不多，卻很快有飽脹感，直到身上開始出現不明原因的瘀青，就醫後發現是罹患「骨髓纖維化」。

台中榮總血液腫瘤科醫師陳聰智指出，骨髓纖維化是一種難以早期診斷的血液疾病，由於症狀容易與一般慢性病或老化混淆，加上好發於中高齡族群，患者常輾轉於腸胃科、家醫科門診，直到抽血發現血球數值異常，影像檢查察覺脾臟腫大，轉介至血液腫瘤科後，經由骨髓切片檢查才得以確診。

陳聰智說，除了腹脹的指標性表現外，骨髓纖維化引發的慢性發炎反應，也容易導致全身性症狀，包括長期疲勞、注意力下降、夜間盜汗、皮膚搔癢、發燒和非刻意的體重減輕等，對日常生活影響甚鉅。值得注意的是，若放任疾病持續惡化，不僅生活品質大受影響，還會導致骨髓造血功能下降，少數情況下，可能會進一步演變為急性白血病，大幅提升死亡風險。

雖然異體骨髓移植是最有機會根治的方式，陳聰智指出，但考量年齡、身體狀況與治療風險，並非所有患者皆適合，因此，對於不適用骨髓移植的患者來說，「口服標靶藥物」是目前主要的治療選項之一。

他解釋，現行標靶治療已累積相當豐富的臨床使用經驗，醫師對治療時機、劑量調整與療程管理皆相當熟悉，能依患者狀況進行長期規劃，不僅有助於改善脾臟腫大造成的腹部不適，也能減輕疲勞、夜間盜汗等全身性症狀，協助患者維持較穩定的生活狀態。對於部分規劃接受骨髓移植的患者而言，口服標靶藥物也常作為穩定病情的重要銜接方式，讓後續治療更為順利。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中