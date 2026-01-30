自由電子報
健康 > 杏林動態

土城醫院、林口長庚 與韓國漢陽大學醫院簽署合作備忘錄

2026/01/30 16:17

土城醫院與林口長庚攜手韓國漢陽大學醫院簽署合作備忘錄。左起為：漢陽大學醫院Hee-Jin Kim主任、土城醫院院長賴旗俊、林口長庚副院長邱政洵。（市立土城醫院提供）

土城醫院與林口長庚攜手韓國漢陽大學醫院簽署合作備忘錄。左起為：漢陽大學醫院Hee-Jin Kim主任、土城醫院院長賴旗俊、林口長庚副院長邱政洵。（市立土城醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立土城醫院（委託長庚醫療財團法人興建經營）、林口長庚紀念醫院與韓國漢陽大學醫院（Hanyang University Medical Center）30日簽署國際學術合作備忘錄（MOU），三方共同建立具制度化與長期性的跨院、跨國研究合作機制，聚焦神經科學、神經退化性疾病、腦影像分析及人工智慧輔助診斷等前瞻研究領域，深化基礎研究與臨床轉譯的國際整合。

土城醫院院長賴旗俊指出，此次建立三方國際研究夥伴關係，將有效整合臨床實務經驗、先進腦影像科技與人工智慧研究能量，並促進研究人才的跨國培育與雙向交流，為神經退化性疾病早期診斷與精準治療奠定重要且長遠的學術基礎。

林口長庚紀念醫院院長陳建宗表示，林口長庚長期深耕神經科學、轉譯醫學及臨床試驗研究，並具備完善的研究基礎建設與跨專科整合量能，此次與國際研究型大學建立穩定且深度的合作關係，不僅有助於提升研究品質與國際學術影響力，更能加速創新研究成果轉化為臨床應用，實質回饋病人照護品質。

土城醫院醫學研究部暨神經內科主任徐榮隆說，合作備忘錄簽署期程為5年，合作內容涵蓋學術研究合作、推動學術成果共同發表與研究人員培育交流；建立長期穩定國際研究合作平台，促進跨院、跨國研究整合與資源共享。

韓國漢陽大學醫院院長HYEONG JOONG YI表示，漢陽大學醫院發展臨床醫療、研究與教育，長期深耕神經科學、生醫工程、人工智慧醫療、腦影像分析及神經退化性疾病研究等領域，在基礎研究與臨床轉譯方面皆具豐碩成果，並於亞洲及國際學術界享有高度能見度。

土城醫院與林口長庚攜手韓國漢陽大學醫院簽署合作備忘錄。（市立土城醫院提供）

土城醫院與林口長庚攜手韓國漢陽大學醫院簽署合作備忘錄。（市立土城醫院提供）

土城醫院與林口長庚攜手韓國漢陽大學醫院簽署合作備忘錄。（市立土城醫院提供）

土城醫院與林口長庚攜手韓國漢陽大學醫院簽署合作備忘錄。（市立土城醫院提供）

