自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》冬天關節卡卡鬧脾氣 醫列4大隱形殺手害退化

2026/01/30 15:21

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，冬季護骨除保暖，飲食尤應避免加速關節退化、影響鈣吸收的高糖等4大地雷，才能守住骨本；示意圖。（圖取自freepik）

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，冬季護骨除保暖，飲食尤應避免加速關節退化、影響鈣吸收的高糖等4大地雷，才能守住骨本；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天氣溫下降，循環容易變差，許多年長者或有關節退化、舊傷的人，特別容易出現關節卡卡、痠痛不適。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，冬季護骨除了穿著保暖，飲食選擇更是關鍵。建議日常可多攝取富含維生素D與鈣質的食物，同時也要避免加速關節退化、影響鈣質吸收的4大飲食地雷，才能真正守住骨本。

加速關節退化4大隱形殺手

陳鈺泓於臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文表示，冬天關節容易卡卡不舒服，建議可從餐桌飲食開始守護行動力，並列出以下4大傷骨地雷食物，提醒日常飲食應避免：

高糖與精緻澱粉：蛋糕、甜甜圈等食物含有過多糖分，會引發體內的「發炎風暴」，讓關節更容易腫脹、疼痛。

過量的咖啡因：咖啡、濃茶適量飲用可提神，但咖啡因會利尿，加速鈣質從尿液中流失，長期下來可能影響骨密度。

高鈉加工食品：如香腸、泡麵等重鹹的加工食品，會導致身體排出更多鈣質。吃得越鹹，骨本流失得越快。

含磷酸的飲料：可樂、汽水等飲料中的磷酸會干擾鈣質吸收，影響骨骼的正常代謝，也是骨骼健康的一大殺手。

鞏固骨骼健康關鍵4補給

此外，陳鈺泓並推薦以下4大護骨好食材，多攝取可強化鈣質，也是存骨本的好幫手：

富含油脂的魚類：肥美的鮭魚富含Omega-3和維生素D。Omega-3是天然的抗發炎劑，有助舒緩關節不適；維生素D則是鈣質吸收的神隊友，沒有它，補再多鈣效果都會打折。

深綠色蔬菜：冬天盛產的芥蘭、菠菜都是好選擇，它們不只含鈣，更有豐富的維生素K，能幫助鈣質好好地沉積在骨骼上，讓骨頭更堅固。

黑芝麻：小小一顆鈣質含量超驚人，冬天泡杯芝麻糊或在飯上撒一點芝麻，不只暖身，更是為自己存骨本的超級好幫手。

各式菇類：黑木耳以及香菇、蘑菇等是獲取維生素D的天然食物來源，特別是經過日曬的乾香菇，維生素D含量更高。多吃菇類，有助身體更有效利用鈣質。

陳鈺泓強調，日常保養關節雖可從日常餐桌飲食調整開始，但也提醒，若關節疼痛持續或越來越嚴重，千萬別自己當醫生，仍應前往就醫，讓醫師仔細檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中