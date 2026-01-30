健康網》冬天關節卡卡鬧脾氣 醫列4大隱形殺手害退化

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，冬季護骨除保暖，飲食尤應避免加速關節退化、影響鈣吸收的高糖等4大地雷，才能守住骨本；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天氣溫下降，循環容易變差，許多年長者或有關節退化、舊傷的人，特別容易出現關節卡卡、痠痛不適。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，冬季護骨除了穿著保暖，飲食選擇更是關鍵。建議日常可多攝取富含維生素D與鈣質的食物，同時也要避免加速關節退化、影響鈣質吸收的4大飲食地雷，才能真正守住骨本。

加速關節退化4大隱形殺手

陳鈺泓於臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文表示，冬天關節容易卡卡不舒服，建議可從餐桌飲食開始守護行動力，並列出以下4大傷骨地雷食物，提醒日常飲食應避免：

●高糖與精緻澱粉：蛋糕、甜甜圈等食物含有過多糖分，會引發體內的「發炎風暴」，讓關節更容易腫脹、疼痛。

●過量的咖啡因：咖啡、濃茶適量飲用可提神，但咖啡因會利尿，加速鈣質從尿液中流失，長期下來可能影響骨密度。

●高鈉加工食品：如香腸、泡麵等重鹹的加工食品，會導致身體排出更多鈣質。吃得越鹹，骨本流失得越快。

●含磷酸的飲料：可樂、汽水等飲料中的磷酸會干擾鈣質吸收，影響骨骼的正常代謝，也是骨骼健康的一大殺手。

鞏固骨骼健康關鍵4補給

此外，陳鈺泓並推薦以下4大護骨好食材，多攝取可強化鈣質，也是存骨本的好幫手：

●富含油脂的魚類：肥美的鮭魚富含Omega-3和維生素D。Omega-3是天然的抗發炎劑，有助舒緩關節不適；維生素D則是鈣質吸收的神隊友，沒有它，補再多鈣效果都會打折。

●深綠色蔬菜：冬天盛產的芥蘭、菠菜都是好選擇，它們不只含鈣，更有豐富的維生素K，能幫助鈣質好好地沉積在骨骼上，讓骨頭更堅固。

●黑芝麻：小小一顆鈣質含量超驚人，冬天泡杯芝麻糊或在飯上撒一點芝麻，不只暖身，更是為自己存骨本的超級好幫手。

●各式菇類：黑木耳以及香菇、蘑菇等是獲取維生素D的天然食物來源，特別是經過日曬的乾香菇，維生素D含量更高。多吃菇類，有助身體更有效利用鈣質。

陳鈺泓強調，日常保養關節雖可從日常餐桌飲食調整開始，但也提醒，若關節疼痛持續或越來越嚴重，千萬別自己當醫生，仍應前往就醫，讓醫師仔細檢查。

