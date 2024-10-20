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健康網》秋天當心乾眼症找上門 醫授5招緩解不適

2024/10/20 14:11

醫師指出，沒有乾眼症的朋友，在用眼時，也要記得每隔20分鐘要讓眼睛休息20秒；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，沒有乾眼症的朋友，在用眼時，也要記得每隔20分鐘要讓眼睛休息20秒；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天到了，遠離又濕又熱夏天，體感不再黏黏的，但苦了乾眼症的患者，會因為秋天乾燥的天氣變的眼睛特別不舒服，羅眼科睛采眼科醫療長謝嫣文在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」分享5個減緩眼睛不適的方法，其中每隔20分鐘要讓眼睛休息20秒，沒有乾眼症的朋友也適用。

5招緩解乾眼症不適

●增加環境濕度：秋天的空氣較為乾燥，這就會加重乾眼症的症狀。使用加濕器可以增加室內空氣的濕度，從而減少眼睛的乾燥感。另外，保持適當的室內溫度也有助於減少眼睛的不適。

●保持良好的用眼習慣：不管你有沒有乾眼症，這都非常重要。長時間使用電腦、手機等電子設備，會加重乾眼症的症狀。因此，我們會建議應該每隔20分鐘休息一下，遠眺20英尺（約6公尺外）的物體20秒鐘（20-20-20法則）。還有適當調節螢幕亮度，避免過於刺眼的光線，也能有效減少眼睛的疲勞。

●使用人工淚液：市場上有各種不含防腐劑的人工淚液產品，使用時可以選擇適合自己眼睛的產品。人工淚液能夠即時緩解眼睛的乾澀感，並提供保護層，減少眼睛受到外界環境的影響。

●多攝取富含Omega-3脂肪酸的食物：Omega-3脂肪酸對眼睛健康有很大幫助，它能夠促進淚液的分泌，減少乾眼症狀。富含Omega-3的食物包括魚類（如鮭魚、鯖魚）、亞麻籽、核桃等。

●避免長時間處於乾燥和多風環境中：秋天的風比較大，容易使眼睛變得乾燥。在戶外活動時，可以戴上防風眼鏡，減少眼睛直接暴露在風中的機會。這樣可以有效地保護眼睛，減少乾眼症的發生。

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