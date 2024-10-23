自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》美麥當勞漢堡中毒釀1死 預防大腸桿菌一次看

2024/10/23 18:45

美國爆發與麥當勞四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情，已造成10人住院，1名老年人死亡；示意圖。（法新社檔案照）

美國爆發與麥當勞四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情，已造成10人住院，1名老年人死亡；示意圖。（法新社檔案照）

相關新聞：

美國麥當勞牛肉堡爆大腸桿菌污染 台灣麥當勞：食材來源不同

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國爆發與麥當勞四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情，10個州至少通報49個病例，其中1名老年人死亡、10人住院，包括一名兒童出現溶血性尿毒症綜合症。究竟大腸桿菌對人體有何傷害？生活中要如何預防？健康網整理相關資訊，讓讀者一次看。

慎防牛絞肉、生乳、生菜遭污染

衛福部疾管署指出，人可經由接觸受感染的動物、食入受感染食物或飲水，或與患者直接接觸而感染，只需數十至數百個菌體即可致病。主要是發生於食用被污染的食物，常因烹煮不當的牛肉（特別是絞肉）、生牛奶或遭受污染之生菜類食物。

另外也可以直接造成人與人之間的傳染，如發生於家庭中、幼兒照護中心（托兒所、幼稚園等）或拘留所等處。亦可經由受污染之水源（如未經消毒之飲用水、游泳池水）引起傳染。

大腸桿菌常見烹煮不當的牛肉（特別是絞肉）、生牛奶或遭受污染之生菜類食物，感染與併發症好發於年幼及高齡者；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

大腸桿菌常見烹煮不當的牛肉（特別是絞肉）、生牛奶或遭受污染之生菜類食物，感染與併發症好發於年幼及高齡者；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

感染大腸桿菌臨床症狀

疾管署表示，大腸桿菌潛伏期2～10天，通常為3～4天。傳染期，成人為1週以內，約有1/3的小孩傳染期長達3週左右。很少量的細菌即會造成感染，感染與併發症好發於年幼及高齡者。5歲以下的幼兒是發生溶血性尿毒症候群的高危險群。

感染大腸桿菌初期，會出現腹瀉、腹部絞痛、嘔吐等腸胃道症狀，嚴重者可能會導致出血性腹瀉、腎衰竭、栓塞性血小板減少性紫斑症（主要為成人）、溶血性尿毒症候群（主要為小孩）等症狀。

大腸桿菌於75℃加熱1分鐘以上即可被殺死，故調理時應充分加熱，如絞肉必須加熱至所有粉紅色部分消失；圖為情境照。（圖取自freepik）

大腸桿菌於75℃加熱1分鐘以上即可被殺死，故調理時應充分加熱，如絞肉必須加熱至所有粉紅色部分消失；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防大腸桿菌方法

加熱處理：該菌於75℃加熱1分鐘以上即可被殺死，故調理時應充分加熱（如：調理絞肉其中心部分必須加熱至所有粉紅色部分消失為止）。

避免食用生乳、生菜：前往衛生條件較差或疫情發生地區應避免相關飲食。

冷藏保存：食品調理後，儘速食用，否則置於冰箱中保存。

飲用水之衛生：注意飲用水的衛生管理（如加氯消毒或其他消毒劑的處理），尤其是使用井水或儲水槽時，更須避免水源受到污染。

器具之清洗：處理食品時，砧板、菜刀及容器等用具應充分洗淨，以防二次污染。

手部之洗淨：處理食品之前，手部要清洗並保持潔淨。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中