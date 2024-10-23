健康網》美麥當勞漢堡中毒釀1死 預防大腸桿菌一次看

美國爆發與麥當勞四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情，已造成10人住院，1名老年人死亡；示意圖。（法新社檔案照）

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美國麥當勞牛肉堡爆大腸桿菌污染 台灣麥當勞：食材來源不同

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國爆發與麥當勞四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情，10個州至少通報49個病例，其中1名老年人死亡、10人住院，包括一名兒童出現溶血性尿毒症綜合症。究竟大腸桿菌對人體有何傷害？生活中要如何預防？健康網整理相關資訊，讓讀者一次看。

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慎防牛絞肉、生乳、生菜遭污染

衛福部疾管署指出，人可經由接觸受感染的動物、食入受感染食物或飲水，或與患者直接接觸而感染，只需數十至數百個菌體即可致病。主要是發生於食用被污染的食物，常因烹煮不當的牛肉（特別是絞肉）、生牛奶或遭受污染之生菜類食物。

另外也可以直接造成人與人之間的傳染，如發生於家庭中、幼兒照護中心（托兒所、幼稚園等）或拘留所等處。亦可經由受污染之水源（如未經消毒之飲用水、游泳池水）引起傳染。

大腸桿菌常見烹煮不當的牛肉（特別是絞肉）、生牛奶或遭受污染之生菜類食物，感染與併發症好發於年幼及高齡者；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

感染大腸桿菌臨床症狀

疾管署表示，大腸桿菌潛伏期2～10天，通常為3～4天。傳染期，成人為1週以內，約有1/3的小孩傳染期長達3週左右。很少量的細菌即會造成感染，感染與併發症好發於年幼及高齡者。5歲以下的幼兒是發生溶血性尿毒症候群的高危險群。

感染大腸桿菌初期，會出現腹瀉、腹部絞痛、嘔吐等腸胃道症狀，嚴重者可能會導致出血性腹瀉、腎衰竭、栓塞性血小板減少性紫斑症（主要為成人）、溶血性尿毒症候群（主要為小孩）等症狀。

大腸桿菌於75℃加熱1分鐘以上即可被殺死，故調理時應充分加熱，如絞肉必須加熱至所有粉紅色部分消失；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防大腸桿菌方法

加熱處理：該菌於75℃加熱1分鐘以上即可被殺死，故調理時應充分加熱（如：調理絞肉其中心部分必須加熱至所有粉紅色部分消失為止）。

避免食用生乳、生菜：前往衛生條件較差或疫情發生地區應避免相關飲食。

冷藏保存：食品調理後，儘速食用，否則置於冰箱中保存。

飲用水之衛生：注意飲用水的衛生管理（如加氯消毒或其他消毒劑的處理），尤其是使用井水或儲水槽時，更須避免水源受到污染。

器具之清洗：處理食品時，砧板、菜刀及容器等用具應充分洗淨，以防二次污染。

手部之洗淨：處理食品之前，手部要清洗並保持潔淨。

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