小米粽中毒案》邱泰源要「第一線再加強」 急診醫：強人所難

急診醫師表示，沒有特殊病史的老人家，OHCA入急診室，要醫師馬上猜到是食物中毒，有點強人所難。（資料照，記者黃明堂翻攝）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台東部落小米粽中毒案已累計4人死亡。立委質疑第一例死者為何被當成一般疾病處理？造成連續傷亡。衛福部長邱泰源回覆「急診醫師對相關案例的防範性需要加強」，對此，急診醫師安東尼蘇指出，第一例死者83歲阿嬤到院前停止呼吸（OHCA）至急診室，家屬也沒提供可疑病史，要急診醫師直接猜是中毒，實在有點強人所難。

綜合媒體報導，國民黨立委盧縣一質詢時表示，托福松的味道非常不好聞，送到醫院時患者應該有明顯的臨床症狀，難道病歷上沒有記載這些東西嗎？案發時醫師以一般疾病過世處理，衛福部應該要去了解。邱泰源則回覆「隨著農藥中毒事件發生率減少，急診醫師對相關案例的防範性需要加強，衛福部會系統性檢討」。

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安東尼蘇在臉書專頁「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」認為，衛福部長應要相信醫師已經盡最大的努力在救治，未來會將這個案例作成教育訊息，讓更多急診醫師在未來能更有警覺，而非用「年輕醫師見識太少」打擊醫護士氣。

安東尼蘇表示，如果病人是一群人集體送來急診，表現出相似症狀，急診醫師很容易就能判斷是中毒。案件發生時有與急診醫師討論，大多認為「非常困難」，OHCA病人無法說出任何訊息，中毒症候群也會變得不明顯。好比寶林茶室中毒事件，即便是在醫療資源豐富台北市，也沒辦法在第一時間就找到原因。留言區有民眾為醫護打氣「急診醫師除了暴露在中毒風險，也暴露在被告的風險」、「拿急診醫師開鍘太扯」。

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