獨家》3千病患不再是遊牧民族 骨科名醫黃鐙樂醫院啟用

骨科醫師黃自建的骨科醫院近期落成啟用，3千病患不再當遊牧民族。（記者許國楨攝）

〔記者許國楨／台中報導〕台中知名膝關節手術名醫黃鐙樂，前年底遭醫院無預警解雇，引發已掛號至少3000名病患恐慌，黃喊話醫療不中斷，一度短暫易地醫美診所並暫駐太平區醫院看診；其在北屯區的自建骨科醫院，終於在近日正式落成啟用，患者能穩定就醫，也紛紛在其臉書粉專留言加油打氣，「終於不用再當遊牧民族」。

據了解，黃鐙樂為國內知名膝關節手術名醫，由於他研發「新月型」微創人工關節置換手術，開刀半小時、住院3天即可練習走路，術後一週內逾9成患者脫離助行器，吸引大批患者，甚至等待看診的病患已經排到半年後。

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黃鐙樂原為某醫院「骨科人工關節團隊」的主治醫師，然而自前年7月起，該院開始積欠盈餘款與供應商貨款，11月甚至未發薪資，並片面解雇黃醫師與4名護理人員，震驚醫界，由於每日超過200名病患等待看診，掛號名單更超過3千人，這場突如其來的風波，讓許多病患陷入求醫無門的困境。

膝關節手術名醫黃鐙樂。（圖擷自臉書）

面對醫院的無預警解約，黃第一時間向勞工局申訴，最終院方才補發薪資，但他擔心的是這群無處可去的病患，為了不讓病患治療中斷，前年底短暫在好友開設的醫美診所應診，雖然設備與條件有限，但仍設法提供最好的醫療服務，許多病患不論距離遠近，都選擇追隨，甚至有人感嘆：「不管在哪裡，我們都願意跟著他！」

在醫美診所應診期間，台中太平的賢德醫院向黃鐙樂拋出橄欖枝，邀請他加入醫療團隊，雙方迅速達成共識，但開刀仍在他處，依舊不便，所幸近期在北屯區經貿三路自建的骨科醫院終於正式落成並啟用，每週一、週四及週五共3天，是固定看診時間，另週二及週三則是開刀日，讓病患不再四處奔波。

黃醫師表示，這段期間雖然艱難，但病人的信任與支持讓他更加堅定：「醫療不該受到外界因素影響，最重要的是病患能夠獲得應有的照護。」如今，病患終於有了一個穩定的診療據點，許多網友也湧入其臉書粉專，為黃加油打氣。

定國骨科醫院開始試營運。（圖擷自臉書）

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