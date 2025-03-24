郭瑤琪主動脈剝離逝》病程惡化快 醫：注意這些症狀

交通部前部長郭瑤琪日前申請延長保外就醫，昨日因主動脈剝離，急送新光醫院治療。（資料照）

首次上稿 03/24 11:07

更新時間 03/24 12:24

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前交通部部長郭瑤琪辭世 享壽69歲

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前交通部長郭瑤琪昨（23）日因主動脈剝離，急送新光醫院治療，卻在今（24）日傳出辭世消息，享壽69歲。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，高達一半主動脈剝離患者在症狀出現後48小時內死亡，病程惡化快，因此若出現胸痛、轉移痛及血壓差（收縮壓左右差異20mmHg）典型致命組合時；甚至出現不明原因噁心嘔吐、突發性疲倦等非典型症狀時，應速就醫、治療。

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郭瑤琪因台鐵台北車站商場招標案收賄2萬美元，被依職務收賄罪判刑8年定讞，昨日因主動脈剝離，急送新光醫院治療，經手術後於外科加護病房觀察並使用葉克膜，情況仍不容樂觀，今日友人透露，家屬於11時許選擇移除維生設備，郭於中午宣告不治，享壽69歲，但相關情況新光醫院表示，未經家屬授權，不便透露患者病情和隱私，對於相關訊息不予證實。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，相比於55歲以上男性，同齡女性主動脈剝離，手術死亡機率增加42%。女性罹患主動脈剝離時，典型的撕裂胸痛占61%，也可能出現不明原因噁心嘔吐（32%）、肩胛間鈍痛（28%）、突發性疲倦（19%），這些症狀不典型，因此容易延誤診斷率，高達54%。

醫師表示，50歲以上的女性停經後雌激素驟降，使血管彈性蛋白流失加速，因此其主動脈剝離風險是男性的1.8倍；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

50歲以上女性主動脈剝離風險更高，黃軒指出，50歲以上的女性停經後雌激素驟降，使血管彈性蛋白流失加速，因此其主動脈剝離風險是男性的1.8倍。

黃軒提及，高達一半的主動脈剝離患者在症狀出現後48小時內死亡，不過，若能及時就醫手術，可將存活率提升至90%，因此當出現「胸痛+轉移痛+血壓差」典型致命組合時，便是挽救自己或家人的關鍵，建議立即就醫。

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