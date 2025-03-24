北市結核病免費篩檢 外籍配偶加碼送300元禮券

衛生局表示，結核病會透過空氣及飛沫傳染，感染結核菌後並不會立刻發病，但感染者一生中仍有5%至10%的機會發展成結核病。（台北市衛生局提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕今（24）日是世界結核病日，台北市衛生局配合疾管署辦理「舉手一起篩 結核說掰掰」活動，提供自認曾接觸結核病患者並年滿18的高風險人士，可於即日起至5月24日指定時間，攜帶健保卡至聯合醫院5院區，簽署報名表後即可享有免費LTBI篩檢。另外，北市衛生局擴大辦理外籍配偶結核病篩檢，有意者需攜帶健保卡、居留證等證件至北市27家潛伏結核感染篩檢合作醫院電話預約，完成抽血檢驗即可領取300元等值商品禮券。

根據疾病管制署統計，北市結核病發生率已從94年每10萬人口52.9人降至112年21.6人，預估113年可下降至17.4人，累計降幅達67%；每年新增病例數自100年有1000例至113年降至434例，其中112至113年降幅達2成，最為明顯。衛生局表示，結核病會透過空氣及飛沫傳染，感染結核菌後雖然不會立刻發病，但感染者一生中仍有5%至10%的機會發展成結核病，在人體免疫狀態低下時，發病機率會大幅增加。

請繼續往下閱讀...

衛生局進一步指出，慢性腹膜或血液透析病人、45歲以上糖化血色素≧9.0%糖尿病病人、60歲以上慢性阻塞性肺病病人、愛滋感染者等高風險族群，可至臺北市27家結核篩檢合作醫院進行免費篩檢及治療。107-113年北市執行高風險族群篩檢共1萬9,442人，其中1,265名陽性個案完成預防性治療。

北市衛生局提醒，感染結核菌後首2年發病機率最高，且潛伏結核感染無症狀，也不具感染力，民眾不易察覺，結核病高風險族群發病風險為一般民眾的1.4至25倍，透過潛伏結核感染篩檢及完整的預防性治療，可降低9成以上發病的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法