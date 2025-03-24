部落巡診歸途撞見車禍 耕莘醫護下車救援

意外發生時，自行車騎士多處擦傷，醫師伍啟邦與護理師林逸卉迅速評估傷勢，檢查意識狀態並協助止血包紮，確保傷者無立即生命危險。（耕莘醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕天主教耕莘醫院每週六天投入部落巡診，近日醫院結束烏來曲福山部落巡診途中，目睹一起自行車騎士與轎車擦撞倒地意外，家庭醫學科醫師伍啟邦與護理師林逸卉立刻下車，緊急救治傷者，確保其生命徵象穩定。

意外發生時，自行車騎士多處擦傷，伍啟邦林逸卉迅速評估傷勢，檢查意識狀態並協助止血包紮，確保傷者無立即生命危險，並指示現場人員撥打119請求救護車支援。傷者隨後由救護人員送醫，所幸無大礙。

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伍啟邦表示，作為醫護人員，無論身在何處，救治病患是他們的責任，這不只是專業，更是對生命的尊重。

家庭醫學科醫師伍啟邦與護理師林逸卉立刻下車，緊急救治傷者，確保其生命徵象穩定。（耕莘醫院提供）

耕莘醫院院長鄒繼群指出，醫療的本質不僅限於醫院內，而是隨時隨地守護生命。耕莘醫院將持續深耕偏鄉醫療，為需要幫助的民眾提供最即時的醫療協助。鄒繼群呼籲，民眾行車時務必提高警覺，遵守交通規則，確保自身與他人安全，減少意外發生。

耕莘醫院25年投入烏來偏鄉醫療，每週六天深入部落巡診，提供健康檢查、慢性病管理服務，即使面臨資源與環境挑戰，醫療團隊秉持「愛主愛人、守護生命」的信念，確保偏鄉居民獲得穩定的醫療照護。

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