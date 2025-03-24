健康網》7旬翁跌倒骨折腦震盪 醫示警「老人殺手」惹禍

醫師提醒，年過60歲後，在未特別注意下，肌肉會每年自然流失1-3%，當肌力、肌耐力不足時，就容易影響行動力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名70歲老翁因浴室跌倒而緊急送醫，醫師診斷為髖部骨折合併腦震盪，在加護病房住了1週病情才穩定。科博特診所院長劉博仁提醒，這不是單純的「年紀大不小心」，而是長期肌肉流失造成的肌少症，使身體虛弱、平衡變差，才釀成這場危機。為預防、改善肌少症，建議選擇合適運動、吃夠蛋白質，及補充維生素D3、鋅等營養素，減緩肌肉流失。

60歲後肌肉流失 4方式自測

劉博仁在粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，大家常忽略肌肉對健康的重要性，年過60歲後，在未特別注意下，肌肉會每年自然流失1-3%，當肌力、肌耐力不足時，生活品質、行動力，甚至生命安全都可能亮紅燈。

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怎麼知道自己是不是有肌少症的傾向？劉博仁建議，可以從以下方式在家簡單自測，舉例來說，握力變小，出現開瓶蓋、拿菜刀變吃力情況；站起來需要扶東西，從椅子起身困難；走路速度變慢，常常走在別人後頭；體重變輕，但不是變健康，尤其是出現肌肉量下滑，肚子還在的情形。若出現上述2項以上，很可能肌肉正在悄悄流失。

醫師建議，每週至少進行2-3次阻力訓練，搭配快走或平衡運動，如太極、單腳站立等，能有效恢復肌力與穩定性；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3大關鍵 預防、改善肌少症

●運動要做對：每週至少2-3次阻力訓練（深蹲、抬腿、彈力帶），搭配快走或平衡運動（太極、單腳站立），能有效恢復肌力與穩定性。

●蛋白質要吃夠：每天至少吃進每公斤體重數字×1.0-1.5克蛋白質，視自身活動力、運動狀況做調整，例如60公斤者需攝取60-90克蛋白質，並均分在3餐最理想。可透過雞蛋、魚肉、雞肉、大豆製品、乳製品等補充蛋白質，若食物補充不足，可藉由蛋白質粉來補充。

●補充維生素D3、鋅等營養素：促進肌肉與骨骼健康，建議檢查血中濃度並適量補充。

醫師舉例，透過雞蛋、魚肉、雞肉、大豆製品、乳製品等食物補充蛋白質；示意圖。（圖取自freepik）

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