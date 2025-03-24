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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》遠離洗腎！ 學者點小黃瓜、藍莓10大護腎食物

2025/03/24 17:37

洪泰雄指出，小黃瓜含水量高，補水效果佳，有助腎臟代謝廢物、排除鈉離子。（圖擷取自freepik）

洪泰雄指出，小黃瓜含水量高，補水效果佳，有助腎臟代謝廢物、排除鈉離子。（圖擷取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕遠離洗腎，不只是少鹽！10大護腎食物你吃對了嗎？營養學者洪泰雄在臉書發文分享，腎臟默默地為我們排毒、調節血壓、維持體內電解質平衡，但很多人到了腎功能出問題才驚覺「要洗腎了」，其實日常飲食就能保養腎臟，只要吃對，腎臟可以多撐好幾年！以下是10大護腎超級食物，包含小黃瓜、洋蔥、大蒜、橄欖油、蘋果、豆芽菜、黑木耳、羽衣甘藍、藍莓、魚油。

1. 小黃瓜：含水量高，補水效果佳，有助腎臟代謝廢物、排除鈉離子。

2. 洋蔥：天然抗氧化、抗發炎，連慢性腎絲球炎患者也能安心食用。

3. 大蒜：剁碎生吃能釋放「蒜素」，幫助抗菌、抗發炎、保護腎功能。

4. 橄欖油：好油護血管，用於低溫烹調或涼拌能保留完整營養。

5. 蘋果：低鉀水果之王，同時有抗氧化、降膽固醇與抗癌潛力。

6. 豆芽菜：富含植物性蛋白質，對腎友來說比動物性蛋白更友善。

7. 黑木耳：低磷、低鉀又含鐵，是腎友補血、補纖維的好選擇。

8. 羽衣甘藍：富含抗氧化物，但含鉀偏高，需個別評估攝取量（腎友請諮詢營養師）。

9. 藍莓：抗氧化能力是綠茶10倍以上，能減緩氧化壓力與發炎反應。

10. 魚油：促進血液循環、抗發炎、降血脂，是腎臟保健的三合一好幫手。

不過，洪泰雄也提醒，「不是所有人都適合吃高鉀食物」，若腎功能已有下降，建議諮詢營養師或醫師，評估鉀、磷攝取量。日常最基本的護腎法還包括多喝水、控制蛋白質攝取量、避免高鈉加工食品、定期驗血與尿蛋白。別等到腎衰竭才開始注意，從今天的餐桌開始，為自己和家人多一點腎臟的守護。

洪泰雄說，藍莓抗氧化能力是綠茶10倍以上，能減緩氧化壓力與發炎反應。（圖取自freepik）

洪泰雄說，藍莓抗氧化能力是綠茶10倍以上，能減緩氧化壓力與發炎反應。（圖取自freepik）

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