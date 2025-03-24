翁五穀粉當早餐血糖飆 飲控加減重藥 降血糖又瘦身

醫師提醒，五穀粉當早餐不適合需要控血糖的患者，因為精細研磨的五穀粉易被人體吸收，會使血糖迅速上升；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔記者王俊忠／台南報導〕73歲陳姓老翁有心臟病、高血脂、糖尿病前期病史，長期服藥控制穩定。但他過往1年糖化血色素持續上升，從5.8一路上升到6.3，患者對血糖控制不佳感到焦慮，深怕進展成為糖尿病，求診台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤，經過3個月用藥與飲食調整，體重與血糖都明顯下降。

患者陳翁原本身高165公分、體重82公斤，BMI指數30.12，屬中度肥胖。醫師檢視其飲食日記，發現飲食內容澱粉含量高、蛋白質少，尤其是每天早上飲用五穀粉當早餐，而精細研磨的五穀粉易被人體吸收，會使血糖迅速上升。

請繼續往下閱讀...

盧泰潤建議患者在飲食調整（減少澱粉、高升糖類食品攝取）、搭配自費口服減重藥，經3個月治療後，陳翁體重減至75公斤、糖化血色素下降至5.9，他決定先暫停減重藥。6個月後再次門診追蹤，體重雖微幅上升至76公斤，糖化血色素仍維持5.9，後續將視追蹤情況再決定是否加回口服減重藥。

患者服用減重藥；情境照，圖中人物與本文無關。（記者王俊忠攝）

盧泰潤說明，過去民眾對減重藥有諸多疑慮，擔心有副作用、影響健康；近年來醫學在減重領域出現突破性發展，許多安全性高且兼顧外貌與健康的減重藥先後問世。最著名的莫過於俗稱瘦瘦針的Semaglutide（屬腸泌素類藥），這藥原先用於糖尿病控制血糖；由於此藥抑制食慾的效果極佳，後來也被當作減重，用於肥胖患者不只能減重，還可改善血脂肪、降低心血管疾病和腎臟病發生率。

陳翁選擇的口服型Semaglutide，除了控制體重，還可控制血糖、改善血脂肪與降低心臟病2次發作機會，是一石多鳥的策略。在患者服藥期間，盧泰潤也協助個案建立正確飲食觀念，即使停藥後會食慾上升，但患者若能繼續維持修改後的飲食習慣，甚至養成運動習慣，有可能不會復胖或只會微幅復胖。減重除了過往的調整飲食、規律運動來達成，必要時，安全性高的減重藥也是1種治療選項。

台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤指對於肥胖者的減重作法，除了過往的調整飲食、規律運動，如今安全性高的減重藥也是必要時的一種治療選項。（記者王俊忠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法