7旬翁常發呆反應慢 竟是腦中風引發癲癇

1名70歲老翁近期經常發呆、反應變慢，有時候突然跌倒，因此家屬帶他就醫，檢查發現腦中風引發癲癇；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者陳奕劭／新北報導〕1名70歲老翁近期經常發呆、反應變慢，有時候突然跌倒，因此家屬帶他就醫，檢查發現腦中風引發癲癇，醫生安排抗癲癇藥物治療，約2-3週內明顯改善病情，家屬觀察到老翁放空發呆減少，對話變得更加流暢。

恩主公醫院睡眠中心主任李君右表示，10歲以下兒童和60歲以上長者是癲癇好發族群，兒童癲癇多與基因異常、腦部發育問題相關；長者癲癇則與腦中風、阿茲海默症、神經退化疾病等相關，腦外傷或腦部受損者也是高風險群。

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他指出，藥物控制是治療癲癇的主要手段，約70％老年患者規律服藥可控制病情，若病患對藥物治療反應不佳，則可能需進一步考慮手術治療。

關於飲食與保健，李君右提醒，癲癇患者應規律服藥、確保睡眠充足，適度運動有助健康，但應結伴而行，不宜單獨游泳、騎腳踏車；飲食需避免酒精，有糖尿病患者，應避免過度攝取高糖食物，以防止血糖劇烈波動。

癲癇不僅發生在老年人身上，李君右強調，任何年齡層都可能發作，若發現自己或家人經常無故發呆、短暫失神、記憶斷片，或突然無力跌倒，應提高警覺，這可能是癲癇發作的表現，如果親人出現突發性的抽搐、反應遲鈍或意識不清，可用手機錄影並提供給醫師分析，以協助診斷。

李君右提醒，老年癲癇並非無法控制，只要及早發現並接受治療，患者仍可維持良好的生活品質，若家中長輩有可疑症狀，應儘早就醫檢查，以免延誤治療時機。

恩主公醫院睡眠中心主任李君右提醒，癲癇患者應規律服藥、確保睡眠充足，適度運動有助健康，但應結伴而行，不宜單獨游泳、騎腳踏車。（恩主公醫院提供）

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