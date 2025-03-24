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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北結核病陽篩率16％ 即起開放1800名額免費篩檢

2025/03/24 12:42

衛生所護理師為民眾抽血執行「丙型干擾素釋放試驗IGRA」。（衛生局提供）

衛生所護理師為民眾抽血執行「丙型干擾素釋放試驗IGRA」。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕每年3月24日為世界結核病日，新北市衛生局表示，截至目前，累計篩檢人數達2萬5357人，陽性率約16％，其中已有3043名陽性者接受治療。為響應世界結核日，即日起至5月24日配合衛生福利部疾病管制署「舉手一起篩 結核說掰掰」潛伏結核感染（LTBI）抽血篩檢活動，提供1800名「曾經是接觸者」或「自認曾為TB接觸者」且未曾篩檢的民眾，可前往29區衛生所進行免費LTBI檢測（市價約3000元）。

結核病是一種慢性傳染病，世界衛生組織（WHO）今年以「Yes! We can End TB：Commit（承諾）、Invest（投資）、Deliver（行動）」做為世界結核病日的主題，呼籲全球共同努力，以達2035消除結核病的目標。

衛生所護理師為民眾抽血執行「丙型干擾素釋放試驗IGRA」。（衛生局提供）

衛生所護理師為民眾抽血執行「丙型干擾素釋放試驗IGRA」。（衛生局提供）

衛生局長陳潤秋指出，為達成2035年消除結核病的目標，新北自2018年起，針對高風險族群，包括山地鄉原住民、人口密集機構（如矯正機關）、新住民等，積極推動LTBI篩檢與治療。透過政府、醫療機構及市民的共同努力，新北的結核病發生率已從2005年每十萬人口63.7人，降至2024年的26.0人，並持續朝WHO設定的消除目標邁進。

陳潤秋說明，結核病是一種經由空氣及飛沫傳播的慢性傳染病，傳播風險極高，如出現咳嗽超過2週、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振等症狀，應立即佩戴口罩並就醫檢查，以早期診斷、早期治療，避免傳染他人；此外，對於LTBI篩檢呈陽性的民眾，若免疫力正常，則無症狀且不具傳染力，無須過度恐慌，應主動接受醫師評估並進行預防性治療，以降低未來發病風險，保護自身及親友健康。

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