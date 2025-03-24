改善健保虧損 中醫大新竹附醫院長陳自諒這樣看

中醫大新竹附醫院長院長陳自諒認為，我國可參考新加坡醫療制度，漸進式推動醫療分級、共擔機制及國人強制儲蓄醫療資金，有助改善健保沉痾。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣醫院的急診室塞爆、健保虧損的老問題真的病入膏肓了嗎？中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒認為「還有救！」他認為我國可參考新加坡醫療制度中的醫療分級、共擔機制、強制儲蓄3大方向漸進式改革，讓健保沉痾出現起色。

陳自諒日前受國立清華大學科管院院長林哲群、在職專班執行長林世昌以及健康政策與經營管理碩士在職專班主任蔡昌憲之邀，至該校EMBA「董座的經營哲學」演講。他說，新加坡醫療分級制度（Medisave、Medishield、Medifund），首先是Medisave（醫療儲蓄帳戶），政府強制規定每人薪資的部份須存入個人醫療儲蓄帳戶，未來看病時優先使用這筆資金。

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其次是Medishield（大病保險），當星國國民個人遇到大筆醫療開銷時，由政府提供的保險協助支付，政府並透過Medifund（社會安全網）給經濟困難、無法負擔醫療費用的人提供補助，另還有自費跟政府補助並行的制度。

新加坡的公立醫院設有A、B、C不同等級的病房，等級越高的自費比例越高，讓民眾可依自身負擔能力選擇醫療服務。普通門診或慢性病治療須部分自費，以免醫療資源被濫用；且經由部分自費的機制成功減少不必要的醫療需求像是：過度看診、檢查，這樣能使醫療資源更集中於真正需要的患者。

不過，他也直言，台灣要想參用新加坡模式仍有3大挑戰，第1就是社會接受度問題，畢竟台灣民眾已習慣「低負擔、高覆蓋」的健保模式，若要改為部分自費，勢必會引發強烈反彈。

第2個挑戰是薪資結構不同。新加坡高薪所以較容易推動強制儲蓄（Medisave），台灣薪資較低，若強制扣款儲蓄個人醫療帳戶可能影響民生開支。第3個就是醫療資源分佈不均，畢竟新加坡幅員較小，醫療資源相對容易集中管理相對容易。

因此陳自諒建議台灣可採漸進式，朝新加坡模式改革，導入部分自費機制和病房分級制，讓民眾可選擇不同負擔水準的醫療服務，但基本照護仍由健保涵蓋，既可遏止健保財務持續惡化，也能避免醫界人才流失。

他也鼓勵國人建立個人醫療儲蓄帳戶，為未來醫療需求預存資金，政府則強化分級醫療，限制小病直接到大醫院就診，鼓勵先由基層診所處理，並適度調漲健保費率，並提高高收入族群的負擔比例。

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