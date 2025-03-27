林口長庚數位影像成熟度模型獲認證 AI提升診斷準確度

國際專家訪查後，林口長庚紀念醫院通過美國醫療資訊暨管理系統協會的數位影像成熟度模型最高等級認證醫療院所。（林口長庚提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕林口長庚紀念醫院26日通過美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）的數位影像成熟度模型（DIAM）最高等級認證醫療院所，林口長庚院長陳建宗說，認證涵蓋整形外科、新陳代謝科、胃腸科、心臟內科、腎臟科與影像診療部等，透過AI推論平台、AI小助手協助醫師臨床資料統整與決策，成功展現林口長庚臨床作業的深度整合。

美國醫療資訊暨管理系統協會以提升全球醫療機構資訊化建設與應用水準、提高病人安全並改善醫療服務品質為目標，多年來持續針對全球醫療機構辦理各項智慧醫療領域認證。

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林口長庚2019年通過該協會的電子病歷模型（EMRAM）最高等級認證，去年再通過該協會IT基礎建設模型（INFRAM）最高等級認證，並於數位健康指標評比中獲得滿分，來自加拿大、韓國、新加坡、澳洲等國的六位國際專家26日到林口長庚訪查後，林口長庚再通過數位影像成熟度模型 最高等級認證。

陳建宗說，林口長庚除推動AI推論平台與AI小助手協助醫師臨床資料統整與決策外，也透過AI技術的導入，讓醫療團隊能在多個關鍵領域提升診斷準確度與作業效率，例如AI眼底鏡與AI心電圖協助早期發現視網膜病變與心律異常，能加速病灶辨識與決策支持。AI是新興的醫療助力，林口長庚未來仍將持續擴大AI的導入與教育訓練，拓展智慧醫療在病人照護、醫療決策、營運管理、人才支持等多層面應用。

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