柯文哲傳血尿》老人不可輕忽 不痛時更要注意

民眾黨前主席柯文哲傳出血尿，且伴隨劇烈嘔吐，恐為急性腎衰竭。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲羈押禁見期間，傳出有血尿症狀，且半夜時常被痛醒。民眾黨表示，柯文哲在北所內持續血尿，且伴隨嘔吐症狀，恐為急性腎損傷；柯文哲妻子陳佩琪將委託律師盡速提出申請。

三軍總醫院衛教資料說明，「血尿」就是紅血球出現於尿液中，正因正常尿液中並無紅血球。但尿液顏色變紅並不代表一定就是血尿，有可能是因藥物服用或食物攝取所導致。外觀上可分「肉觀性」及「顯微性」，顯微性血尿就是需藉助顯微鏡觀查才看得到紅血球存在者，表示出血量並不多；反觀肉觀性血尿則多是短時間內急性出血，眼睛可看到，甚至可能導致血凝成塊而尿路阻塞。

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血尿性質的確定常有助於病因之診斷，以疼痛存在與否分為「疼痛性」及「非疼痛性」二種。疼痛性血尿多因結石或發炎所造成，年輕或中年人常見；而非疼痛性血尿常是因腫瘤所導致，老年人常見。

除了外觀及有無疼痛外，血尿的性質尚包括血尿情形是全段性、前段性或後段性，它與血尿發生的位置相關，「前段性血尿」通常代表血尿源自前尿道，「後段性血尿」通常來自膀胱三角區或前列腺，全段性血尿則可能來自上泌尿道、膀胱和攝護腺。

需注意血尿中有無血塊之存在，血塊的形狀可提供其出血源頭之線索。如血塊呈絲線細長時，多為腎臟或輸尿管出血流注到膀胱時形成；若呈現片塊狀則代表出血處，可能位於膀胱或前列腺。有些血尿情形是短暫的幾小時，如急性膀胱炎；有時卻是持續的或斷斷續續的數日、數週或數月之久，如腫瘤所引起的血尿。可在進行特殊檢查前事先加以了解並確定病人血尿性質。

血尿為什麼會發生？人體泌尿道包括腎臟、輸尿管上泌尿道和膀胱、攝護腺（僅男性有）、尿道等下泌尿道幾處器官。這些位置都可因外力或內力因素而造成出血。外力因素常見者如腎絲球炎、細菌感染、結石、外傷、手術等；內力因素常見者有先天性解剖組織異常、腫瘤等。年紀或性別常與血尿原因相關。

小孩血尿常是先天性解剖組織異常、腎絲球炎、外傷造成；年輕人血尿常是細菌感染或結石所造成；老年人則常是因前列腺肥大或泌尿道腫瘤（膀胱癌最常見）所引起。女性血尿常是因感染所造成，男性則是尿路結石。

最後三軍總醫院總結，對血尿性質的基本了解可幫助病因之診斷，而治療乃是根據病因作選擇。老年人絕勿輕忽血尿之存在，尤其當它是不痛時更要注意。

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