健檢不分年齡！ 國泰「敦御診所」3師加AI量身訂製檢查

敦御診所今日開幕，導入AI科技推出個人化健檢方案，結合數據分析師（左起）、醫師、營養師及健康管理師，為患者制定檢查計畫。（敦御診所提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕健檢中心總是冷冰冰，只有長者才需要健檢？對此，國泰敦南健檢中心敦御診所打破既有觀念，打造溫暖的環境，由健康管理師、營養師及醫師等醫療團隊，結合AI科技，制定健康檢查計畫。由於代謝症候群、高血壓年輕化，院長李浩誠接受本報記者採訪時強調，適合健檢年齡並無絕對，需依照生活、飲食及人生規劃選擇項目，定期回診追蹤，改變飲食護健康。

敦御診所今（25）日開幕，院長李浩誠、營養師李宜芬等共同主持開幕儀式，邀請藝人林書煒、聶雲出席活動。診所推出個人化健檢方案，自預約開始，健康管理師便會依據個人健康狀態、歷年健檢報告、家族病史及生活型態，提供檢查項目建議，此外，亦有新增功能醫學項目，針對現代人常面對的睡眠、情緒等問題進行檢測，提供全方位健康檢查。

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敦御診所開幕典禮邀請藝人林書煒（左）、聶雲（右）出席。（記者王文麟攝）

敦御診所提供具隱私性的專屬場域，並由醫師（左起）、營養師及健康管理師等醫療團隊，量身定制的健康檢查計畫。（記者黃宜靜攝）

在檢查結果出爐後，由醫師講解數據結果，提供專業建議；營養師根據健康狀況、檢測結果，提供飲食與營養品補充等建議，並隨著患者每次回診檢查，改變飲食計畫。不只如此，計畫持續進行推力不可少，因此健康管理師平時會關懷患者，督促計畫執行，以達到健康目標。

另外，診所也導入AI科技，利用大數據分析結合健康趨勢，由數據分析師打造出適合的健康管理方案。其中國泰健檢14年來資料庫可發現，年輕人代謝症候群、高血壓年輕化，尤其30歲以下高血壓盛行率增加，且隨著年齡增加發生率遞減，顯示出年輕化問題。

醫師李浩誠建議，每年應定期健檢，若是有異常者，則需定期回診，隨時改變飲食計畫，有助於健康管理。（記者黃宜靜攝）

李浩誠強調，適合健檢年齡並無絕對，而是需要依照個人生活、飲食及規劃上健檢，舉例來說，備孕時針對生殖、基因上的檢查等，再透過健康管理師諮詢下，客製化健檢計畫。

李浩誠建議，每年應定期健檢，若是有異常者，則需定期回診，每1個月、3個月甚至是6個月回診，隨時改變飲食計畫，有助於健康管理。

平時如何健康飲食？李宜芬表示，首要重點是均衡飲食，尤其是外食族容易忽略水果攝取、好的油脂挑選；再者，一定要選擇原型食物，避開加工食品、高油高糖食物，更健康。

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