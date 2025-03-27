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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

陪太太看診 苗栗7旬男肺癌篩檢驚見肺癌2期

2025/03/27 13:28

苗栗醫院胸外科醫師陳俊諺說明，胸腔鏡輔助肺切除術是一種傷口小、恢復快、住院時間短、術後併發症少之手術。（苗栗醫院提供）

苗栗醫院胸外科醫師陳俊諺說明，胸腔鏡輔助肺切除術是一種傷口小、恢復快、住院時間短、術後併發症少之手術。（苗栗醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣74歲老翁，日前陪太太至衛福部苗栗醫院看診，同時因自身年齡及抽菸史符合做肺癌篩檢資格，故洽詢癌症篩檢櫃台並接受安排做相關檢查。而後由於低劑量電腦斷層檢查發現右下肺葉有白點，而轉介至胸腔外科門診看診，且經切片檢查確診為惡性腺瘤第二期，進而安排住院接受進行胸腔鏡右下肺葉切除術，復原狀況良好。

苗栗醫院胸腔外科醫師陳俊諺指出，胸腔鏡切除肺腫瘤（也稱為胸腔鏡輔助肺切除術）是一種微創手術，具有傷口小、恢復快、住院時間短、術後併發症少等優點，且藉由胸腔鏡技術提供更好的視野，能幫助外科醫師精確切除腫瘤，並保護周圍健康組織。小切口相對於傳統手術留下的傷疤較小，對於患者的外觀影響也較小，視病情需要，此手術健保可給付。

陳俊諺表示，肺癌治療通常包括手術、放療及化療等方法。醫師會根據患者病情、腫瘤大小及位置，制定個性化治療計劃。對於早期發現的肺癌患者，手術切除腫瘤是最有效的治療手段之一，術後的五年生存率可高達70~80%。然而，對於晚期患者，則可能需要結合化療和標靶及免疫治療，以延長生命及改善生活質量。

陳俊諺進一步指出，肺癌是全球致死率最高的癌症之一，每年奪走數十萬人的生命。隨著醫療技術進步，早期篩檢成為提高肺癌存活率的重要手段。目前低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，是唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，透過肺部LDCT檢查，可以顯著提高早期發現率，能在早期階段發現微小腫瘤，從而提高治療成功機會，因此呼籲大家應重視肺癌篩檢，特別是高風險群應定期接受檢查。

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