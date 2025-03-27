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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

次世代基因定序助攻肺癌治療 6旬男重拾生活品質

2025/03/27 13:25

胸腔內科醫師吳家豪向病人說明，「次世代基因定序（NGS）」是一項高精準度的多基因檢測技術，能同步篩檢多種基因變異，協助醫師評估適合的標靶治療方案，為病人打造更個人化的抗癌精準醫療策略。（新竹台大分院提供）

胸腔內科醫師吳家豪向病人說明，「次世代基因定序（NGS）」是一項高精準度的多基因檢測技術，能同步篩檢多種基因變異，協助醫師評估適合的標靶治療方案，為病人打造更個人化的抗癌精準醫療策略。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕64歲李先生長年吸菸，近期體力明顯下滑，簡單的日常活動都感到吃力，經醫師詳細檢查後，發現他單側肋膜積水，進一步透過胸部電腦斷層掃描、腫瘤切片及胸水化驗，確認罹患「晚期非小細胞肺癌」。患者原以為只能接受傳統化療，在醫師建議下進行「次世代基因定序」，透過更深入的基因檢測，成功找出少見的驅動基因變異，並找到對應的標靶治療方案，為他開啟全新的治療契機。

新竹台大分院胸腔內科醫師吳家豪指出，肺癌是目前國內外發病率及死亡率居高不下的疾病，特別是非小細胞肺癌，許多病人確診時病情已屬晚期，過去只能依賴化療，但隨著醫療科技的進步，「精準醫療」已成為癌症治療的重要方向。

「次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）是一種更全面度的多基因檢測技術，能同步分析多種基因變異，幫助醫師針對病人的腫瘤特性，選擇最合適的標靶藥物，提高治療效果。」吳家豪說，這項技術能讓治療更加個人化，提升病人對抗癌症的機會。

在接受次世代基因定序檢測後，李先生確定了適合的標靶藥物，隨即展開治療。3個月後的追蹤顯示，腫瘤明顯縮小，肋膜積水顯著減少，走路不再喘，精神狀態明顯改善，讓他逐步恢復日常作息。

吳家豪指出，次世代基因定序能提供更多治療選擇，為肺癌治療帶來嶄新突破，透過精準醫療，許多晚期肺癌病人得以找到適合的治療方式，提高治療成效。次世代基因定序與傳統循序式單一基因檢測相比，具有檢體需求較少，檢測時間可能較短等優勢，但仍有自費負擔較高等挑戰。

因此，吳家豪呼籲，肺癌患者應與醫師共同討論，根據病情與實際情況，選擇最適合的治療策略，延長存活時間，提升生活品質。

胸腔內科醫師吳家豪指出，許多肺癌病人確診時病情已屬晚期，過去只能依賴化療，但隨醫療科技進步，次世代基因定序為肺癌治療帶來嶄新突破。（新竹台大分院提供）

胸腔內科醫師吳家豪指出，許多肺癌病人確診時病情已屬晚期，過去只能依賴化療，但隨醫療科技進步，次世代基因定序為肺癌治療帶來嶄新突破。（新竹台大分院提供）

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