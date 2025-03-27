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健康 > 名人健康事

柯文哲傳血尿》中年男常有尿路結石 蘇一峰：痛感如產婦陣痛

2025/03/27 13:37

民眾黨前主席柯文哲傳出血尿，且伴隨劇烈嘔吐，恐為急性腎衰竭。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲傳出血尿，且伴隨劇烈嘔吐，恐為急性腎衰竭。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲羈押禁見期間，傳出有血尿症狀，且半夜時常被痛醒。民眾黨表示，柯文哲在北所內持續血尿，且伴隨嘔吐症狀，雖未確定病因，其中一項可能性為「急性腎損傷」。胸腔科醫師蘇一峰表示，中年男性經常有的血尿原因可能是尿路結石，而尿路結石的疼痛感，與生產的陣痛相當，需要注射止痛藥緩解；若沒有妥善處理，恐併發腎衰竭與敗血症。

據報導，民眾黨今（27）日發出通知，說明：柯文哲在看守所內持續有血尿，且相當疼痛、也經常嘔吐，可能是急性腎損傷，需緊急就醫。

蘇一峰說明，中年男性疼痛血尿，最常見的原因是腎結石尿路結石，或者腎泌尿感染，腹腔癌症也有可能。尿路結石的疼痛常常可達八九分，與生產的陣痛相當，常需打針止痛藥，甚至要嗎啡類的止痛藥，長久不處理還可能併發腎衰竭與敗血症。

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