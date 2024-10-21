嚇「鼠」人！ 火鍋店菜盤有鼠屎 疾管署：小心5疾病上身

連鎖火鍋店遭爆菜盤底有老鼠屎（右，圖取自爆料公社）；民眾若吃下被污染的食物，恐染傳染病（左，圖取自freepik）。（健康網合成）

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菜盤疑沾有老鼠屎連鎖火鍋店「22:02」道歉 新北衛生局將稽查

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名連鎖火鍋品牌「22:02」遭消費者爆料菜盤底有老鼠屎，掀起熱議，業者也趕緊暫停該分店營業道歉清消，並保證不再發生。疾管署表示，由鼠糞或鼠尿直接傳染的疾病有：沙門氏菌病、鉤端螺旋體病、漢他病毒出血熱、原蟲病以及絛蟲病。

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根據疾管署資料顯示，由鼠糞或鼠尿直接傳染者有以下5種：

1.沙門氏菌病：鼠糞或鼠尿中如含有沙門氏菌等而污染食物，被人食後，可引發腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等腸熱症及腸炎。

2.鉤端螺旋體病：病原體為一種螺旋體，存在於鼠腎中，隨尿排出。人之得病係由於接觸病鼠及被鼠尿所污染的水、濕土及蔬菜等。患者有發燒、頭痛、畏寒、倦怠、嘔吐、肌肉痛、結膜炎等症狀，死亡率很高，隨年齡增加，有75％病例伴隨黃疸及腎臟損傷。

人類經由呼吸道將鼠類分泌物之飛沬吸入，恐感染漢他病毒，有腹痛、厭食、嘔吐、虛脫，出血等症狀，甚至腎衰竭；圖為情境照。（圖取自freepik）

3.漢他病毒出血熱：由漢他病毒所引起，傳染途徑係人經由呼吸道將鼠類分泌物之飛沬吸入，其症狀為突然發燒且持續3-8天，結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐、虛脫，出血症狀在第3-6天出現，而後蛋白尿、低血壓，有時休克，腎異常可能輕微或進行至腎衰竭而維持數星期。

4.原蟲病：藉鼠糞傳染的原蟲病甚多，其中以痢疾變形蟲為最主要。傳染給人者係該蟲之囊胞，藉鼠糞污染食物而被人誤食，侵入大腸粕膜及粕膜下層，發育繁殖，形成潰瘍，引起輕重不等的腹痛、腹瀉。

5.絛蟲病：係短小包膜絛蟲及縮小包膜絛蟲之蟲卵直接由鼠糞污染食物，被人所誤食所致。

疾管署提醒，清掃鼠類排泄物，應佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後清除，由外往內擦拭污染區域，再使用清水擦拭；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

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