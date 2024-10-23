國光變色疫苗同批庫存9.4萬劑 疾管署確定停用銷毀

日前發生國光流感疫苗變色情形，疾管署宣布同批疫苗停用銷毀。圖為疫苗接種情形，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近日一劑公費國光流感疫苗外觀變色，疾管署日前召開專家會議依目前證據評估，研判為單一事件，疾管署今（23日）召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，決議同批號經清查庫存9.4萬劑全部停用，希望讓民眾安心施打疫苗。

疾管署日前公布驗收配送6縣市此批號疫苗約18.3萬劑，已使用8.2萬劑，庫存約10.1萬劑暫時停用，但疾管署副署長羅一鈞表示，當時10.1萬劑是登錄系統顯示數據，醫療院所與衛生所可能實際接種疫苗後與完成登錄之間有時間差，經最後清查結果，確定此批號庫存是9.4萬劑，這個數字就不會再變了。

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羅一鈞指出，此案雖然最可能為單一事件，但考量為使民眾安心施打疫苗，維護民眾對公費疫苗信心，決議採最嚴格的標準，比照2018年賽諾菲疫苗出現異物事件的作法，與變色國光流感疫苗同批號已收回封存的9.4萬劑將停用，不再提供施打。

羅一鈞說明，國光會收回銷毀9.4萬劑疫苗，並依照合約更換疫苗，據悉目前國光有7.5萬劑的庫存，後續也會再趕工分裝補齊數量，已要求10月底之前盡快先提供現貨給6縣市衛生局，以因應民眾接種需求。

另外，羅一鈞指出，後續食藥署將依國光最終調查報告，判定此為單一事件或系統性問題；國光須於11月12日前提交相關報告。

基隆市七堵區衛生所發現一劑國光流感疫苗外觀變色。（疾管署提供）

疾管署副署長羅一鈞表示，與國光變色流感疫苗同批號的9.4萬劑將停用銷毀。（資料照，記者林惠琴攝）

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