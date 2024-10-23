自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

國光變色疫苗同批庫存9.4萬劑 疾管署確定停用銷毀

2024/10/23 14:50

日前發生國光流感疫苗變色情形，疾管署宣布同批疫苗停用銷毀。圖為疫苗接種情形，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者許麗娟攝）

日前發生國光流感疫苗變色情形，疾管署宣布同批疫苗停用銷毀。圖為疫苗接種情形，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近日一劑公費國光流感疫苗外觀變色，疾管署日前召開專家會議依目前證據評估，研判為單一事件，疾管署今（23日）召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，決議同批號經清查庫存9.4萬劑全部停用，希望讓民眾安心施打疫苗。

疾管署日前公布驗收配送6縣市此批號疫苗約18.3萬劑，已使用8.2萬劑，庫存約10.1萬劑暫時停用，但疾管署副署長羅一鈞表示，當時10.1萬劑是登錄系統顯示數據，醫療院所與衛生所可能實際接種疫苗後與完成登錄之間有時間差，經最後清查結果，確定此批號庫存是9.4萬劑，這個數字就不會再變了。

羅一鈞指出，此案雖然最可能為單一事件，但考量為使民眾安心施打疫苗，維護民眾對公費疫苗信心，決議採最嚴格的標準，比照2018年賽諾菲疫苗出現異物事件的作法，與變色國光流感疫苗同批號已收回封存的9.4萬劑將停用，不再提供施打。

羅一鈞說明，國光會收回銷毀9.4萬劑疫苗，並依照合約更換疫苗，據悉目前國光有7.5萬劑的庫存，後續也會再趕工分裝補齊數量，已要求10月底之前盡快先提供現貨給6縣市衛生局，以因應民眾接種需求。

另外，羅一鈞指出，後續食藥署將依國光最終調查報告，判定此為單一事件或系統性問題；國光須於11月12日前提交相關報告。

基隆市七堵區衛生所發現一劑國光流感疫苗外觀變色。（疾管署提供）

基隆市七堵區衛生所發現一劑國光流感疫苗外觀變色。（疾管署提供）

疾管署副署長羅一鈞表示，與國光變色流感疫苗同批號的9.4萬劑將停用銷毀。（資料照，記者林惠琴攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，與國光變色流感疫苗同批號的9.4萬劑將停用銷毀。（資料照，記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中