健康網》「這是人生」急診醫：打球中途腦幹出血 短時間離世

急診醫師談到曾遇過有病患腦幹出血倒下，倒下到離世，僅數個小時；不禁感嘆「這是人生」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（2）日為2025年首個上班日，在迎接新年同時，粉專感慨PO文指出，很多人過不了這個年，生命戛然而止。例如有人心肌梗塞，經電擊後恢復；也有人打球打到一半腦幹出血，倒下到離世僅僅幾個小時。

粉專《急診醫師碎碎念》在昨（1）日回顧2024年送到急診室之個案：有人僅覺得胸口不舒服，再醒來，已經在急診室。醫生跟他說：剛剛心肌梗塞失去生命徵象，被電擊過。很幸運，活了下來。

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也有的人，跟朋友相約打球，只是人怎麼沒站穩跌倒了。送到醫院才發現是腦幹出血，人倒下到往生只有短短幾個小時。家人都還沒有足夠的時間道別。另外有年輕人，胸口有點悶悶的，就被診斷出主動脈剝離。到急診沒多久，來不及送開刀房就走了。

最後他總結：這是人生，意外跟疾病相隨，歡樂與悲傷共存，也是急診日常。看到活下的，與來不及告別的，總是無限感慨。最後恭喜大眾，很努力得活過了2024年，迎向新的一年；且祝福各位能夠身體健康。

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