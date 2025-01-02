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健康 > 杏林動態

車禍太多！善心夫妻捐勞退金 換救護車守護生命

2025/01/02 12:34

台中市大雅區橫山里退休夫妻林宥村、廖佛珠捐贈的救護車。（記者歐素美攝）

台中市大雅區橫山里退休夫妻林宥村、廖佛珠捐贈的救護車。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區橫山里退休夫妻林宥村、廖佛珠，善心助人，將數十年的勞工退休保險基金購買一輛救護車，今（2）日捐贈給大雅消防分隊，協助提升當地的救護能量。立委楊瓊瓔、前市議員吳顯森到場，感謝夫妻倆為地方注入溫暖。

林宥村、廖佛珠兩人過去從事板模工及水泥工，退休後長年在大雅橫山社區擔任志工，致力於環保、社區守望相助與弱勢關懷，早已是地方知名的善行楷模。

廖佛珠說，5年前，她在家裡看新聞，發現現今社會交通複雜，車禍事故頻繁，心裡覺得很難過，當時就發願「我一定要為社會盡一份心力」，有一天去市場買菜看到一輛救護車經過，車上寫著「大雅區農會捐贈」，於是決定總有一天要捐一輛救護車。

夫婦倆去年把想法告訴橫山里長張聖河，在他的協助下向立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢尋求幫忙，並獲得蔡雨銓、林金德、賴福林等3人共襄盛舉，半年內就促成願望；楊瓊瓔說，當時得知林宥村夫妻倆的願望後，她和吳呈賢議員就全力協助聯繫消防局等相關單位，在短短半年內促成這次救護車捐贈。

楊瓊瓔表示，這份愛心會讓更多人感受到大雅的溫暖！林宥村、廖佛珠夫妻的善行非常感人，他們以自己的退休金捐贈救護車，展現「取之社會、用之社會」的精神。救護車能夠縮短救援時間，救人一命，意義非凡，希望這樣的善舉能拋磚引玉，讓更多人投入公益，攜手打造更有愛的社會。

前市議員吳顯森也表示，大雅是個有愛的地方，林宥村、廖佛珠夫妻的善舉，讓我們更深刻體會到，人人盡一份心力，就能讓社會更美好，並特別感謝大雅區消防隊員們的辛勞付出，強調這台救護車不僅是林、廖夫妻對消防隊的支持，更是對大雅居民安全的保障。

台中市大雅區橫山里夫妻林宥村、廖佛珠以退休金購買救護車，捐贈給大雅消防分隊。（記者歐素美攝）

台中市大雅區橫山里夫妻林宥村、廖佛珠以退休金購買救護車，捐贈給大雅消防分隊。（記者歐素美攝）

大雅消防隊舉辦捐贈儀式，立委楊瓊瓔感謝林宥村、廖佛珠夫妻倆為地方注入溫暖。 （記者歐素美攝）

大雅消防隊舉辦捐贈儀式，立委楊瓊瓔感謝林宥村、廖佛珠夫妻倆為地方注入溫暖。 （記者歐素美攝）

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