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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感疫苗開打首週創新低 羅一鈞估疫情11月初恐升溫

2024/10/08 16:25

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕公費流感、新冠疫苗開打首週，流感疫苗因颱風假造成接種量僅去年同期65%，顛覆往年首週100萬劑以上景況，但新冠疫苗逆勢增加2.2倍，研判2種疫苗同時打增加民眾接種意願，且約1萬人因「扶老攜幼」新制受惠而提前打。衛福部疾管署副署長羅一鈞提醒，今年流感、新冠疫情不排除提前1個月，從11月初就升溫，呼籲民眾快打疫苗增防護。

公費流感、新冠疫苗10月1日開打，羅一鈞表示，受山陀兒颱風災防假影響，首週流感疫苗接種人數較去年同期略低，截至10月7日止，約73.1萬人次，為去年同期110.1萬人次的65%；新冠疫苗則逆勢增加，首週接種約17.9萬人次，為去年同期8.1萬人次的2.2倍，應與2種疫苗同時開打，增進民眾接種意願和便利性有關。

羅一鈞指出，今年推出「扶老攜幼」新制，陪同第1階段對象打新冠或流感疫苗的民眾，不論是否符合該階段資格，均可同步接種新冠疫苗，不受11月1日第2階段開打限制，首週已有約1萬人受惠，因為陪打而提前接種新冠疫苗。

根據疾管署統計，單日最高接種量，流感疫苗為10月7日接種19.3萬人次，新冠疫苗則為10月4日接種4.4萬人次。

羅一鈞指出，往年流感、新冠等呼吸道疾病疫情於12月升溫，但由於東北季風增強來襲，氣溫也逐步下降，不排除提前1個月，從11月初開始就上升。

羅一鈞呼籲，符合公費疫苗的民眾快打，也預估本週恢復正常上班後，流感疫苗單週應可接種逾100萬人次，新冠疫苗也會超過20萬人次。

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