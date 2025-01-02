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創院百年首見！光田向上院區首名新生兒 獲0-18歲免掛號費優惠

2025/01/02 13:08

光田綜合醫院向上院區開幕啟用。（記者張軒哲攝）

光田綜合醫院向上院區開幕啟用。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海線光田綜合醫院向上院區於去（2024）年12月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於30日看診。12月29日新院區首位誕生的嬰兒，獲得光田醫院贈送0-18歲免掛號費，是光田醫院創院110年以來，首位送出0-18歲免掛號費的民眾。

光田綜合醫院副執行長王詩婷從今（2）日指出，面對醫護人力短缺的挑戰，及向上新院區的軟硬體規劃，一年來成功吸引20多位來自不同醫學中心的專科主治醫師及近200位護理師加入。新生兒科主治醫師謝曜吉則看好新院區帶來的契機，致力於強化新生兒加護病房制度，並推動新生兒外接服務，用專業與熱忱守護中彰投地區的巴掌仙子們。

光田醫院向上院區兩棟嶄新大樓佔地達四萬坪，設有員工休息區、藝廊咖啡廳、圖書館、國際會議中心、美食街、健身房及瑜珈教室，明年托嬰中心也將營運。王詩婷表示，向上院區首名寶寶是沙鹿區新生兒，獲得0-18歲免掛號費，嬰孩的父母非常開心。

家住龍井的柯小姐於29日當晚23點03分誕下一名健康的男嬰，重達3810公克，母子均安。為了紀念這位「向上首寶」，總院長王乃弘親自致贈禮盒，並讓這位「首寶」從0到18歲都免掛號費。

龍井的柯小姐於29日當晚23點03分誕下一名健康的男嬰，重達3810公克，母子均安。總院長王乃弘（後排右二）親自致贈禮盒，並讓這位「首寶」從0到18歲都免掛號費。（記者張軒哲攝）

龍井的柯小姐於29日當晚23點03分誕下一名健康的男嬰，重達3810公克，母子均安。總院長王乃弘（後排右二）親自致贈禮盒，並讓這位「首寶」從0到18歲都免掛號費。（記者張軒哲攝）

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