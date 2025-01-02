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健康 > 杏林動態

振榮油機公司捐救護車 提升童綜合緊急救護量能

2025/01/02 12:37

振榮油機公司捐救護車， 提升童綜合緊急救護量能。（記者張軒哲攝）

振榮油機公司捐救護車， 提升童綜合緊急救護量能。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕救護車是緊急醫療服務中不可或缺的核心裝備，彰化振榮油機公司早於2013年首次捐贈救護車，為童綜合醫院救護力量添磚加瓦。為迎接2025新年新氣象，再度於今（2）日舉行捐贈典禮，將第二台救護車捐贈予童綜合醫院。由童綜合醫院副院長李博仁代表受贈，期盼此項善舉能協助更多有需要的民眾，提供更即時且有效的生命救援服務。

彰化振榮油機公司成立於1978年，專注於工業潤滑系統的研發與製造，為台灣工業潤滑系統的龍頭大廠，董事長蔡茂林受父親「取之於社會，用之於社會」的回饋鄉里的理念，多年來無論是以企業還是個人名義都非常積極投身公益，不僅關注民間慈善團體的需求，也長期支持家扶中心、偏遠地區學校、醫院以及贊助地方小學活動。

振榮油機公司指出，2013年首次捐贈救護車給童綜合醫院，協助提升緊急救護能力。2014年號召15間中小企業捐贈233台輪椅，惠及多家醫院。2016年，捐贈一台救護車給東勢農民醫院，支持偏鄉醫療發展。2019年，捐贈一台福祉車給家寶基金會，提供行動不便人士更多便利。2020年，捐贈11組MSA消防空氣呼吸器面罩及34具面罩框音器給台中市消防局第四救災救護大隊，支援消防人員的安全需求。2023年，捐贈一批輪椅給童綜合醫院及東勢農民醫院，為患者提供更好的行動支援。蔡茂林表示，希望透過持續的善行，改善弱勢族群的需求，並藉此推動更美好的社會氛圍。

今日捐贈典禮當日，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、市議會陳廷秀、空勤總隊勤務第二大隊大隊長林立威、兆豐商行沙鹿分行經理黃信介等人共同見證這份善舉。童綜合醫院副董事長童瑞龍表示，這次捐贈救護車，對童綜合醫院的緊急醫療救護量能提升意義重大，也將惠及更多就醫患者。

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