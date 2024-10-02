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健康 > 心理精神

健康網》深秋防「秋季疲勞」簡單3方法

2024/10/02 17:29

雖秋季較為涼爽，仍要小心秋季疲勞。（圖取自photoAC）

雖秋季較為涼爽，仍要小心秋季疲勞。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕撐過酷熱的夏季，進入秋季後，需要小心的是秋季疲勞。日本醫師提醒，秋季疲勞涉及自律神經系統，症狀更明顯，需要小心應對。所幸想減緩秋季疲勞其實不難。

日媒《關西電視台》報導，橫濱鶴漸復健醫院院長吉田勝明認為，起床後若感到疲倦可能有秋季疲勞。「夏季時身體相當疲勞，睡眠後還是能感覺神清氣爽。但秋季疲勞因為身體不算疲勞，精神上容易感到沮喪並且導致失眠。若睡眠不足，上午容易疲倦、缺乏動力。反過來說，秋季由於天氣遽變，像是雨下得比較多，自律神經系統恐受影響。」

吉田勝明解釋，自律神經有交感與副交感神經，清醒時交感神經活躍；放鬆或睡眠時，副交感神經活躍。例如清醒時，瞳孔會較大；睡眠時瞳孔會變小。若瞳孔在睡眠時間張開，人會變得難以入睡。在睡眠時，副交感神經系統將會運作，影響胃與腸道，因此上午起床後會想上廁所與用餐。

同時心臟也受到交感神經影響，上午心臟跳得較快，睡眠時因副交感神經控制，跳得較慢。反之，若平衡遭破壞，在夜間心跳較快，就會難以入眠。

吉田勝明說明，預防秋季疲勞有三項很簡單的方法。

●沐浴早晨的陽光

吉田勝明表示，血清素又被稱為快樂激素，能夠調整自律神經，且維持心靈平衡。暴露在陽光下，血清素將增加。他尤其推薦早上曬曬太陽，因為空氣較為清新。同時沐浴在早晨陽光，意味著能夠過著規律生活。

●多吃秋季時令食材

吉田勝明建議多攝取蛋白質與維生素。而日本當季食材多有這些營養成分。

●避免與他人比較

吉田勝明強調，若你感到沮喪，不要與他人比較，覺得其他人很開心，就只有我自己不開心。「與他人比較恐加劇抑鬱，有自己的生活步調很重要。」

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