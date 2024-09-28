健康網》「悲秋」又來了！ 中醫教解方擺脫季節性抑鬱

中醫師指出，透過中藥茶飲、穴位按摩及調整生活作息，秋季也能元氣滿滿；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一到秋天，許多人就開始提不起勁，成功馬光中醫診所院長黃湘筑指出，這就是古人說的「天昏昏兮人鬱鬱」，也就是現代醫學所謂的季節性抑鬱症。中醫認為疏肝解鬱是季節性抑鬱的最佳解方。可透過中藥茶飲、穴位按摩及調整生活作息，讓秋季也能元氣滿滿身心舒暢。

秋天精神容易萎靡的原因

黃湘筑表示，按照中國古代的五行（金、木、水、火、土）學說，七情中的「悲」對應到金，而四季中的「秋」也對應到金。因此先人的智慧告訴我們在秋天的確容易產生悲傷的情緒。

請繼續往下閱讀...

再者根據現代醫學研究「悲秋」情緒的產生和人體生理大有關係。入秋以後，由於日照時間縮短，強度減弱，尤其如果又遇上秋風陰雨天氣，大腦「褪黑激素」分泌增加，就會使人體的甲狀腺素和腎上腺素的分泌受到抑制，人的心情就容易低沉消極，精神也容易萎靡、提不起勁。

秋天日照時間縮短，強度減弱，大腦「褪黑激素」分泌增加，使得甲狀腺素和腎上腺素的分泌受到抑制，人的心情容易低沉消極；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫幫助免於季節性抑鬱症

至於如改善季節性抑鬱症，黃湘筑說，依據五行相生相剋理論秋屬金，金剋木，而木在五臟中又代表情緒控管之臟—「肝」，當肝被剋制無法發揮正常功能，自然容易憂愁煩惱，因此疏肝解鬱是季節性抑鬱的最佳解方。可以從下面三個方向著手來養生：

中藥茶飲包

柴胡3錢，薄荷、當歸、芍藥各2錢、白朮、甘草各1錢， 以上為逍遙散的變方。主要作用為養血柔肝使肝氣流暢，健脾胃、補元氣使人精神飽滿、身心舒暢。

穴位按摩

肝經的太衝穴，能疏肝理氣、清肝火、緩和情緒，搭配養心安神的心經的神門穴，對於情緒平穩和提振精神有一定的效果。

調整生活作息

1.每天曬15分鐘的陽光，切記避開正中午紫外線最強的時候。

2.三餐均衡飲食，適度攝取蓮藕、蓮子、紅棗、龍眼等有養心安神的作用，核桃、魚類等含有較多磷質對焦慮、抑鬱很有幫助。

3.養成良好的運動習慣，因為運動會產生俗稱快樂荷爾蒙的腦內啡，能使人感到舒適、愉悅並正向思考。

中醫分享1茶飲2穴道養肝解秋鬱。（馬光中醫診所提供）

季節性抑鬱症自我檢測

黃湘筑也分享季節性抑鬱症自我檢測表，如果符合下列症狀3項以上，並持續1～2週以上，就要儘快向專業醫師尋求協助。

●胃不舒服、食慾降低。

●提不起勁。

●身體沉重、疲憊。

●頭重、頭痛。

●失眠。

●早上爬不起來。

●肩膀僵硬痠痛。

秋季憂鬱簡單自我檢測表。（馬光中醫診所提供）

成功馬光中醫診所院長黃湘筑。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法