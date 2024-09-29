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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》研究：青少年在床上用手機 影響睡眠甚鉅

2024/09/29 17:37

研究指出，孩子在床上滑手機，對健康影響甚鉅。（圖取自shuttestock）

研究指出，孩子在床上滑手機，對健康影響甚鉅。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在家長給孩子用手機後，每個家長每晚要面對的狀況，便是「叫孩子放下手機，去睡覺」。美國兒科醫學會建議孩子在睡前一小時不能使用3C，確保睡眠品質。但多數家長每次面對這場孩子與手機的纏鬥，沒有短時間內解決過。

根據《CNN》報導，《兒科和青少年醫學檔案》（JAMA Pediatrics）上面刊登的研究針對紐西蘭11歲到14歲青少年之調查發現，在上床後玩手機對他們的睡眠有害；而玩遊戲比看影片更不利於孩子之睡眠；相對的，若是坐在書桌前滑，之後放下手機上床睡覺，影響較小。研究提醒，對於不同年齡者，狀況可能不同。

研究主要作者，奧塔哥大學醫學系研究員布拉德利（Bradley Brosnan），現在孩子的睡眠時間經常需與手機競爭。睡眠對兒童健康至關重要，美國兒童學會指引提到，睡眠不足可能增加兒童受傷風險，同時增加憂鬱與肥胖發生率；也會降低注意力等狀況。研究建議父母，應堅持不讓孩子躺在床上滑手機，或是在睡前收起手機，並在早上歸還；要求孩子禁用手機，多數只是徒勞無功。

布拉德利提醒，與孩子討論手機的使用規定很重要。像是在用餐時不能用手機，以及上學前把手機放在家中等。而更重要的是，與他們談論網路可能帶來的危險，像是不要拍攝私密照，以及網路犯罪者猖獗等問題。在紐約執業的律師凱莉說明，要提醒孩子，若在網路上遇到麻煩，可以向父母求助。

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