健康網》焦慮憂鬱混合 緊張又悲傷！ 心理師曝「4治療法」

余佳容指出，焦慮憂鬱混合症會經歷憂鬱症的特徵，如持續的悲傷、興趣喪失；又會有焦慮症的特點，比如持續的擔憂和緊張感；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕焦慮憂鬱混合症是什麼？台北同伴心理諮商所所長余佳容表示，患者既會經歷憂鬱症的特徵，如持續的悲傷、興趣喪失；又會有焦慮症的特點，比如持續的擔憂和緊張感。而透過藥物、心理治療，像是認知行為治療（CBT），以及調整生活方式，冥想、深呼吸等放鬆技巧，來改善焦慮憂鬱的症狀。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文表示，造成焦慮憂鬱混合症的原因可能是多方面的。包括生物因素，如大腦化學物質的不平衡；心理因素，比如個人經歷和個性特質；以及環境因素，如壓力事件或創傷。這些因素通常相互作用，導致同時出現焦慮和憂鬱的症狀。

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焦慮憂鬱混合3症狀

情緒波動：患者會經歷憂鬱症的低落情緒和焦慮症的高度擔憂。

活力喪失與緊張：可能感到精疲力盡，同時又無法放鬆。

影響社交：持續的憂鬱和焦慮，患者在日常生活和社交活動中，可能會遇到困難。

憂鬱焦慮治療方法

●藥物治療

余佳容提到，包括使用抗憂鬱藥物和抗焦慮藥物。這些藥物的作用是調節大腦中的化學物質，比如血清素和多巴胺，這些化學物質與情緒調節有關。透過藥物治療，可以幫助緩解患者的焦慮和憂鬱症狀，改善心理健康狀態。

治療過程中，醫生會根據患者的具體情況，來調整藥物種類和劑量，確保治療的有效性和安全性。因此服用藥物時一定要按照醫生的指導，不能自行調整劑量或停藥。

余佳容提到，運動能幫助釋放腦內啡，這種化學物質能提升情緒並減少焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

●心理治療

余佳容指出，這是焦慮憂鬱混合症治療的重要部分，因為它幫助患者理解和處理影響他們情緒的心理因素。這通常包括認知行為治療（CBT），它是一種改變消極思维和行為模式的方法。在CBT中，治療師會引導患者辨別和挑戰不合理的想法，學習更積極的思維方式和應對策略。

此外，可以透過人際關係治療，和其他心理治療方法，來改善患者的社交技能和人際互動，這些都有助於緩解焦慮和憂鬱的症狀。治療過程需要與專業心理治療師合作，定期進行會談，以達到最佳治療效果。

●調整生活方式

余佳容提到，對於焦慮憂鬱混合症患者來說，調整生活方式是非常重要的治療方法。這是因為健康的生活習慣，能對心理健康產生正面影響。

規律運動：運動能幫助釋放腦內啡，這種化學物質能提升情緒並減少焦慮。

保持健康飲食：均衡的飲食有助於維持身體和大腦的健康，緩解焦慮和憂鬱。

良好睡眠：充足的睡眠對心理健康很重要，睡眠不足可能加劇焦慮和憂鬱的症狀。

●學習放鬆技巧

余佳容說，透過放鬆技巧，有助於降低身體和心理的壓力反應，進而減輕焦慮和憂鬱的症狀。放鬆技巧包括深呼吸、冥想、瑜伽等。深呼吸可以平穩呼吸，降低心跳和血壓，減輕焦慮感；冥想和瑜伽有助於提高自我察覺和情緒調節能力。透過定期實踐這些技巧，患者可以更好地應對焦慮和憂鬱，改善心理健康。

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