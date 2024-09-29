健康網》記憶力差≠失智 中醫曝1重點、5症狀

中醫師表示，失智症患者對於自己忘記事情通常不會慌張，反而是身旁的親友、照護者比較擔心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年紀大的人，是否經常前一秒剛決定要做什麼，結果下一秒就忘記，接著開始覺得自己很健忘、害怕是失智表現？雲鼎中醫診所在臉書專頁發文表示，記憶力不佳跟失智症不同，失智症患者通常「沒有病識感」，反而是周遭的人都比他們著急。中醫師也提供5個失智症早期症狀供民眾參考，記憶衰退、判斷力下降、時空混淆、語言障礙、情緒不穩。

中醫師進一步分享記憶力不佳跟失智症的差異，他指出，失智症患者對於自己忘記事情不會感到慌張，通常是身旁的親友、照護者比較擔心、著急，也就是說，病患本身是沒有病識感的。

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除此之外，中醫師表示，失智症患者在情緒、社交、方向感、判斷力上都可能出現障礙，常見症狀如大腦疏鬆、頭暈疲憊、易忘事、腰痠等，也會出現生理功能的退化，使病患的生活自理能力逐漸降低。中醫師也提供了5個失智症早期症狀供民眾參考。

●記憶力減退：經常忘記剛剛發生的事情，重複提問或敘述相同的事情。

●判斷力下降：難以做出決策或處理簡單的問題。

●時空混淆：容易迷路，甚至在熟悉的環境中也感到困惑。

●語言障礙：表達困難，找不到合適的詞語，甚至難以參與對話。

●情緒與行為變化：容易煩躁、焦慮、抑鬱或產生情緒起伏。

不良生活習慣 恐增失智症風險

中醫師指出，有煙癮、憂鬱、聽力不佳、高血壓、高膽固醇、酒癮、肥胖狀況的人，罹患失智症的風險會增加。因此，中醫師建議，要讓自己適時動腦思考、終身學習、保持社交，培養運動習慣，這些都是能降低失智症找上門的好方法。

針灸+中藥 延緩失智症病程發展

中醫師表示，想要延緩失智症發展，可以靠中醫介入，最常使用的方法就是針灸+中藥，利用針灸刺激，不僅可以幫助延緩生理功能之退化，也可以緩解失眠、情緒不穩等問題，針灸穴道百會、四神聰可以寧心安神，提升認知功能、幫助睡眠；針灸神庭、本神、上星、印堂穴，可以協助穩定情緒。

中醫師提醒，若有因大腦退化，出現大小便失禁，自主神經控制不良，也可選腎經穴道加強補足腎精、腎氣，上述治療可以提升患者家屬的生活品質，延緩病程的迅速發展。

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