自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》記憶力差≠失智 中醫曝1重點、5症狀

2024/09/29 14:39

中醫師表示，失智症患者對於自己忘記事情通常不會慌張，反而是身旁的親友、照護者比較擔心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，失智症患者對於自己忘記事情通常不會慌張，反而是身旁的親友、照護者比較擔心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年紀大的人，是否經常前一秒剛決定要做什麼，結果下一秒就忘記，接著開始覺得自己很健忘、害怕是失智表現？雲鼎中醫診所在臉書專頁發文表示，記憶力不佳跟失智症不同，失智症患者通常「沒有病識感」，反而是周遭的人都比他們著急。中醫師也提供5個失智症早期症狀供民眾參考，記憶衰退、判斷力下降、時空混淆、語言障礙、情緒不穩。

中醫師進一步分享記憶力不佳跟失智症的差異，他指出，失智症患者對於自己忘記事情不會感到慌張，通常是身旁的親友、照護者比較擔心、著急，也就是說，病患本身是沒有病識感的。

除此之外，中醫師表示，失智症患者在情緒、社交、方向感、判斷力上都可能出現障礙，常見症狀如大腦疏鬆、頭暈疲憊、易忘事、腰痠等，也會出現生理功能的退化，使病患的生活自理能力逐漸降低。中醫師也提供了5個失智症早期症狀供民眾參考。

●記憶力減退：經常忘記剛剛發生的事情，重複提問或敘述相同的事情。

●判斷力下降：難以做出決策或處理簡單的問題。

●時空混淆：容易迷路，甚至在熟悉的環境中也感到困惑。

●語言障礙：表達困難，找不到合適的詞語，甚至難以參與對話。

●情緒與行為變化：容易煩躁、焦慮、抑鬱或產生情緒起伏。

不良生活習慣 恐增失智症風險

中醫師指出，有煙癮、憂鬱、聽力不佳、高血壓、高膽固醇、酒癮、肥胖狀況的人，罹患失智症的風險會增加。因此，中醫師建議，要讓自己適時動腦思考、終身學習、保持社交，培養運動習慣，這些都是能降低失智症找上門的好方法。

針灸+中藥 延緩失智症病程發展

中醫師表示，想要延緩失智症發展，可以靠中醫介入，最常使用的方法就是針灸+中藥，利用針灸刺激，不僅可以幫助延緩生理功能之退化，也可以緩解失眠、情緒不穩等問題，針灸穴道百會、四神聰可以寧心安神，提升認知功能、幫助睡眠；針灸神庭、本神、上星、印堂穴，可以協助穩定情緒。

中醫師提醒，若有因大腦退化，出現大小便失禁，自主神經控制不良，也可選腎經穴道加強補足腎精、腎氣，上述治療可以提升患者家屬的生活品質，延緩病程的迅速發展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中