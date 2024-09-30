健康網》焦慮、煩躁、壓力大？ 5營養素助穩定情緒

營養師說，經常攝取富含Omega-3的食物可降低因壓力引發的焦躁感。深海魚類如鮭魚都是好選擇；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人因工作壓力或生活壓力，常感到焦慮、煩躁，甚至影響身心健康。透過飲食能有效舒緩壓力並穩定情緒。營養師曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為」發文建議，透過攝取富含Omega-3脂肪酸、鎂、維生素B群、抗氧化劑和色胺酸的食物，能幫助保持良好的情緒與健康。

首先，經常攝取富含Omega-3的食物可降低因壓力引發的焦躁感。深海魚類如鮭魚、鯖魚、鱈魚，以及亞麻籽和奇亞籽，都是Omega-3的好來源。

請繼續往下閱讀...

其次，鎂對於調節神經傳導和肌肉放鬆有重要作用，能夠有效舒緩緊張和焦慮。營養師建議多吃富含鎂的食物，如綠葉蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）及堅果、種子類食物（如杏仁、南瓜籽），這些食材同時也含有良好的脂肪酸。

另外，維生素B群，尤其是B6與B12，對穩定神經系統與提升能量水準至關重要。全穀類食物如糙米、燕麥片，以及雞蛋，都是良好的維生素B群來源，其中雞蛋提供豐富的B12，有助於促進大腦健康。

富含抗氧化劑的水果也不容忽視。抗氧化劑能保護細胞免受壓力和自由基損害，進而減少焦躁感。藍莓、草莓等莓果類富含抗氧化劑與維生素C，橘子、柑橘類水果則可有效降低壓力荷爾蒙，幫助保持心情穩定。

最後，色胺酸這種胺基酸有助於合成血清素，進而調節情緒並促進睡眠質量，對舒緩壓力很有幫助。香蕉富含色胺酸，能夠幫助穩定情緒；而晚間飲用溫牛奶也有助於提升血清素水平，進而放鬆身心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法