「雲、韓」合作 打造全國首座精準醫學森林療癒基地

古坑草嶺石壁500多公頃孟宗竹林，建置多件竹裝置藝術，積極推動及打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕韓國發展森林療癒多年，成效卓著，雲林縣長張麗善率團參訪韓國，除出席「白頭大干區森林療癒研討會」，並與韓國國立忠南大學農業科學研究所簽署合作備忘錄（MOU），將針對精準醫學與森林療癒結合展開多項跨國計畫，打造古坑草嶺石壁成為全國第一座精準醫學森林療癒基地。

白頭大干區森林療癒研討會是由南韓榮州市舉辦，地點在韓國著名國家森林療癒中心，張麗善表示，配合研討會主題與會者以赤足行走體驗活動開幕，讓人印象深刻，當天她代表縣府與忠南大學農業科技研究所森林療癒推廣中心院長朴範鎮簽署MOU。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善率團參訪韓國，與國立忠南大學農業科學研究所簽署合作備忘錄，針對精準醫學與森林療癒結合展開多項跨國計畫。 （雲林縣府提供）

張麗善指出，朴範鎮是世界知名的森林療癒專家，其團隊包含醫師、林業專家與森林療癒師，並以其開創性的研究在全球學術界享有盛譽，研究團隊聽到縣府團隊介紹石壁森林療癒基地有高度研究興趣，雙方此次的合作將聚焦於精準醫學與森林療癒的結合，未來將開展多項跨國研究計畫。

張麗善說，世界多國在森林療癒推動多年，甚至已成為醫師處方箋之一，期待透過與韓國合作，將石壁森林療癒基地提昇至國際合作示範場域，也希望能運用基地精準醫學的潛能，打造「無藥而癒的森林浴場」，為現代預防醫學盡一份心力。

文化觀光處長陳璧君指出，朴範鎮及研究團隊已約定今年12月要來雲林參加森林療癒季活動，屆時縣府將邀請農業部林業保育署、衛福部等單位召開工作坊交流，期待透過與韓國專家合作，提升自然療癒的應用範圍與療效。

古坑草嶺石壁500多公頃孟宗竹林，建置多件竹裝置藝術，積極推動及打造為森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法